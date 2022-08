Egy jól ismert parazita miatt tarthatunk vonzónak egyeseket

A Toxoplasma gondii névre keresztelt parazita miatt tarthatunk egyeseket vonzónak – derül ki egy friss finn tanulmányból. A kutatók megállapítása szerint az egysejtűek amellett, hogy vonzóbbá tesznek, könnyebben is terjednek, mivel a vonzalom miatt megnő a szexuális úton történő átadás esélye is.

A legtöbb esetben nehéz meghatározni, mi az, ami miatt egyesekhez jobban, másokhoz pedig kevésbé vonzódunk. Van, hogy valakinek az arca vagy az alakja fog meg minket, de akad, hogy valaki a kisugárzásával vagy a verbális készségeinek arzenáljával ragadja meg a figyelmünket. De gondolná, hogy egy már ismert parazita felelhet azért, hogy kihez vonzódunk szexuálisan?

Egy új tanulmány szerint márpedig így van, a Toxoplasma gondii névre keresztelt parazita jelenléte miatt ugyanis vonzóbbnak tűnhetünk, amely így növelheti a szexuális együttlétre való esélyeinket is. Ez amennyire pozitív lehet, egyben komoly problémákat is rejthet, ugyanis nemi úton átadhatjuk másoknak a parazitát, így az könnyen terjedhet a rejtett szexepil miatt.

Találj partnert a Toxoplasma gondiival!

A parazita meglehetősen elterjedt az egész világon, meglehetősen nagy számban találhatók fertőzöttek. A toxoplazmózis nevű betegséget okozó mikroorganizmus egy eukarióta egysejtű, melynek fő hordozói a házi macskák és más macskafélék, amelyek zsákmányállatok elejtésével fertőződnek meg.

Az elsősorban macskákkal szóba hozott Toxoplasma gondii azonban nem csak szőrős, négylábú kedvenceinknél, hanem az embereknél is nagy arányban van jelen: a lakosság körülbelül 30–50 százalékában is kimutatható. Ennek ellenére a legtöbb esetben maguk a fertőzöttek sem tudnak a paraziták jelenlétéről, mivel az csak nagyon ritka esetben okoz súlyos tüneteket vagy halált, mégis fontos megemlíteni, hogy a parazita okozta megbetegedés akár agyvelőgyulladást vagy májkárosodást is okozhat.

Pedig ezen egysejtűek képesek lehetnek a viselkedésünket is befolyásolni, a parazita kapcsán továbbá kimutatták, hogy felelős lehet több neurológiai rendellenesség, így a skizofrénia kialakulásáért is, bizonyos esetekben pedig depressziót okozhat.

Egy új, finn kutatás szerint

az ismerkedésnél is komoly szerepet játszhat a Toxoplasma gondii, ugyanis a parazita gazdaszervezetei – így esetünkben más emberek – a szemünkben vonzóbbak a nem fertőzötteknél

A jelenséget korábban már állatkísérletek során, patkányok körében is észlelték, ekkor jöttek rá a tudósok arra, hogy a parazita okkal változtatja a gazdaszervezetet vonzóbbá, hogy aztán szexuális úton könnyebbé tegye terjedését. A Turku Egyetemen végzett kutatás vezetője, Javier Borráz-Leó szerint ez az evolúciós magyarázat arra, hogy a parazitáknak köszönhetően egyesek sokkal jobban tetszenek nekünk, mint mások.

A Toxoplasma gondiival fertőzött hím patkányok tesztoszteronszintje megnő, ami miatt szexuálisan vonzóbbak lesznek, és a nem fertőzött nőstények szexuális partnerként kifejezetten előnyben részesítik őket

– ecsetelte a tudós.

A férfiak arcszimmetriája, a nők testtömegindexe változhat

A meglehetősen bizarr kutatás során 200 alany kapott képeket fertőzött és nem fertőzött emberekről, majd az ezeken a fotókon szereplő embereket értékelték vonzerejük és egészségi állapotuk alapján. A kísérlet során sikerült megállapítani, hogy a parazitával fertőzöttek képeit döntő többségben vonzóbbnak, ennek köszönhetően pedig egészségesebbnek is minősítették a kísérlet résztvevői.

A PeerJ nevű tudományos folyóiratban megjelent tanulmányból kiderül, a parazitával fertőzött férfiak arca szimmetrikusabb volt – ami a vonzerő egyik legmeghatározóbb pontja –, mint a nem fertőzött férfiaknál. A nőknél a parazita teljesen más hatást váltott ki, náluk több fiziológiai változás tapasztalható, többek között az érintettek alacsonyabb testtömegindexszel rendelkeztek azoknál, mint akik nem.

A tudósok szerint emiatt lehetséges, hogy a Toxoplasma gondiival fertőzés és más endokrinológiai változók, például a tesztoszteronszint növekedése látványos változásokat idézhet elő az egyén arcszimmetriájában. Emellett a parazita hatással lehet az érintettek anyagcseréjére is, így nem csak vonzerejüket, de egészségi állapotukat is javíthatja.

Minél vonzóbb, annál inkább szaporodik

A kutatást vezető professzor szerint a parazita valóban változásokat idéz elő az emberi szervezetben és viselkedésében, így elképzelhető, hogy a terjedés elősegítésének érdekében vonzóbbá teszi a gazdatestet.

Egyes szexuális úton terjedő paraziták változásokat idéznek elő az ember megjelenésében és viselkedésében esetenként a fertőzés melléktermékeként, máskor a parazita manipulációjának az eredményeként

– állapította meg Borráz-Leó, aki csapatával további, nagyobb mintán végzett kutatást tervez megállapításuk alátámasztására, így hamarosan lehet, hogy tényleg fény derülhet a vonzódás egy fontos okára.

