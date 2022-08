Évente több ezren halnak meg a vitaminhiány miatt

Az angol kormány Eatwell Guide ajánlása segíthetne a lakosoknak a megfelelő gyümölcs és zöldségbevitelben, ennek ellenére a WHO (Egészségügyi Világszervezet) adatai alapján a globális gyermekhalálozás 45 százaléka az alultápláltsághoz kapcsolódik.

A szomorú tények

A jelentés kiemeli, hogy az 5-10 éves gyerekek csaknem egyharmada kevesebb, mint egy adag zöldséget eszik naponta. A 11-16 évesek mindössze 6 százaléka viszi be az ajánlott zöldség mennyiséget. A brit gyerekek (de sejtjük, hogy a magyaroké is) és tinédzserek táplálkozása magas só-, cukor- és zsírtartalmú, főleg feldolgozott élelmiszerekből származik. Ételeik 16 százaléka pizzából és babból áll, a felnőttek 77 százaléka kevesebb zöldséget eszik, mint amennyit az Eatwell Guide ajánl.

A csekély vitaminbevitel miatt vas-, A vitamin és jódhiány lép fel, különösen gyermekeknél, terhes nőknél és az alacsony jövedelmű háztartásokban.

A brit gyerekek ötöde nem kap elég C vitamint, és majdnem 20 százalékuk D-vitamin-hiányban szenved, valószínűleg mivel

Az egészségesebb élelmiszerek háromszor drágábbak, mint a magas zsír- vagy cukortartalmú, feldolgozott és egészségtelen ételek, és az árkülönbség csak nő.

A zöldségfogyasztás 12 százalékkal csökkenti a stroke előfordulásának esélyét, a szívkoszorúér-betegséget 14 százalékkal mérsékeli, és 13 százalékkal a bármilyen ok miatti elhalálozást.

Éles szem, nyugodt gyerekkor

2013-ban a WHO a közegészségügyi problémák közé sorolta az A-vitamin-hiányt, amely a kisgyerekek nagy részét érinti főleg Afrikában (48 százalékukat) és Dél-Ázsiában (44 százalékot). Az A vitamin erősíti az immunrendszert, elősegíti a jó látást, a szem egészségét, támogatja az egészséges bőrt. Miből tudjuk pótolni? Együnk sok sajtot, tojást, olajos halat, joghurtot, májat.

Nagyon fontos lehet gyerekeknél a magnézium hiány, mert kiskorban izgatottsághoz, ingerlékenységhez és figyelemzavarokhoz vezethet. Kulcsfontosságú a sejtnövekedés, a regeneráció, az izomerő, a fehérjeszintézis szempontjából. Ezenkívül segít enyhíteni a növekedési fájdalmakat, és az izmok ellazulását. Egy 2015-ös tanulmány szerint a magasabb magnéziumszinttel rendelkező serdülők kevésbé agresszívek és figyelemzavarosak.

A felnőttek magnézium szegény táplálkozása cukorbetegségben, csontritkulásban, szív- vagy daganatos betegségekben jelenhet meg. A magnézium segít energiává alakítani az elfogyasztott ételt, a vérnyomást szinten tartja, a pajzsmirigyek megfelelő működéséhez is hozzájárul.

Mit együnk, hogy meglegyen a megfelelő magnézium szintünk? Zöld leveles zöldségeket (spenót, kelkáposzta), dióféléket, babot, borsót, teljes kiőrlésű gabonákat.

A brokkoli és a kelbimbó áldás a szervezetnek

C-vitamin-hiány jeleit leggyakrabban 6 hónapos és hat éves kor között észlelik. A korai tünetek közé tartozhat az ingerlékenység, a krónikus hasmenés és az étvágytalanság. Segíthet a magas vérnyomás kezelésében és csökkenti a szívbetegségek kockázatát.

C-vitaminban gazdag ételek a citrusfélék mellett a paprika, a chili paprika, kelkáposzta, brokkoli. Ez utóbbiból például elég 100 grammot megenni és az egész napi C vitamin szükségletet biztosítottuk (és még E vitamin is van benne!). A kelbimbó szintén szuperétel: C, K és A vitaminban, magnéziumban és foszforban is dúskál.

A D vitaminhiány főleg gyerekkorban lehet nagyon súlyos, végtag-fájdalmak, deformációk, növekedési retardációkkal járhat. A Kaliforniai Egyetem San Diego-i tudósai ráadásul összefüggésbe hozták a D-vitamin-hiányt a vastagbélrák kockázatával. Tanulmányuk szerint azokban az országokban, ahol kevesebbet süt a nap, nagyobb arányban fordul elő vastagbélrák.

A D- vitamin szabályozza a kalcium és a foszfát mennyiségét a szervezetben, amik létfontosságúak a fogak, a csontok és az izmok egészségének megőrzéséhez. Fő forrásai a napfény, ételek közül pedig a tonhal, lazac, szardínia, hering, makréla, máj, marhahús, tojássárgája, gabonapelyhek és a vaj.

A káliumról méltatlanul kevés szó esik, pedig segíti a szívizom megfelelő működését és szabályozza a testnedvek egyensúlyát. Sok van belőle a banánban, brokkoliban, kelbimbóban, babban, diófélékben, fehér húsokban.

Abban minden szakértő, doktor, vitaminguru egyetért, hogy fontos gyümölcsöket, zöldségeket enni, de mindig a szezonálisakat fogyasszuk és lehetőleg válasszunk többfélét több színből. És együnk brokkolit, kelbimbót mindenek felett!

(Borítókép: Gideon Mendel / Corbis / Getty Images)