A szövegek az Egyetemi Könyvtár, a Fitzwilliam Múzeum és egy tucat cambridge-i főiskola gyűjteményéből származnak. Az érdekes egyetemi projekt a Curious Cures in Cambridge Libraries nevet viseli, és keretében több mint 180 középkori kéziratot digitalizálnak, katalogizálnak és konzerválnak a következő két évben. A recepteket tartalmazó kéziratok főleg a 14. és 15. századból származnak, de vannak ezerévesek is.

Mivel kezeljük a köszvényt?

Egyértelmű, hogy sült bagollyal vagy csigával és zsályával ízesített sült kölyökkutyával a kéziratok szerint. Szegény pára kiolvadó zsírjából készítsünk kenőcsöt, és kenjük a köszvényes végtagra. A bagolyreceptben a bölcs szárnyast jól beszórták sóval, megsütötték, ledarálták, és vaddisznózsírral keverték össze. Ezt a masszát kenték a beteg testre. A szürke hályog kezelésére a nyúl epehólyagját kellett kivenni a felboncolt állatból, amit összekevertek mézzel, és egy tollal kenték fel a gyógyítandó szemre.

James Freeman, a projekt vezetője azt mondta:

A középkori orvosi receptek sok olyan betegséggel foglalkoznak, amellyel ma is küzdünk: fejfájás, fogfájás, hasmenés, köhögés, fájó végtagok. Akkori tudásukkal és eszközeikkel próbálták kúrálni a betegségeket.

A katalógusok részletes leírást készítenek a szövegek tartalmáról, anyagjellemzőiről, eredetéről, és a recepteket szellemi és történelmi kontextusba ágyazzák. Így jönnek létre a nagy felbontású digitális képek és teljes szövegű átiratok, amelyek ingyenesen elérhetők lesznek online a Cambridge Digital Libraryben, így a gyűjtemények a világ minden tájáról megtekinthetők lesznek – a szakácsok nagy örömére is.

A receptekben megdöbbentő összetevőlista szerepel, az állatokon kívül a ma ismert gyógynövények (kakukkfű, menta), fűszerek (kömény, bors, gyömbér) és ecet, sör, tej is sorjázik a leírásokban. A szürke hályog receptjében ráadásul garantáljak a hatékonyságot is! A gyógyiratok egyértelműen tükrözik a középkori élet erőszakosságát, például szóba kerül az is, hogyan lehet megállapítani, hogy a koponyát fegyverrel sértették-e meg, hogy lehet elállítani a vérzést, hogy lehet helyre ugrasztani a törött csontokat.

Minden recept mögött emberi történetek rejtőznek, a betegségek és a fájdalom tapasztalatai, de az élet és az egészség vágya is.

— mondta Dr. Freeman.

A legmegindítóbbak azok a gyógymódok, amelyek a középkori emberek reményeiről vagy csalódásairól árulkodnak: teherbeesést elősegítő recept, a kisbaba nemének megállapítására szolgáló leírás vagy tanácsok ahhoz, hogy segítsünk egy halott gyermek világrahozatalában.

(Borítókép: A Cambridge-i Egyetem könyvtára. Fotó: Joe Giddens / PA Images / Getty Images)