A régészek megtalálhatták Szent Péter szülőhelyét?

Régészek és vallástudósok régóta keresik Szent Péter szülőhelyét, aki a 12 apostol egyike volt és a katolikus egyház első pápája.

A kutatók most egy görög feliratú ókori mozaikot fedeztek fel Al-Araj városában, Izraelben. A felirat szövege ("égi apostolok vezetője és parancsnoka") azonos azzal, ahogy Szent Pétert nevezték a bizánci keresztény írók.

János evangéliuma szerint Szent Péter, Szent András és Szent Fülöp mind egy Bétszaida nevű halászfaluban született. A keresztények úgy vélik, hogy ez a hely Jézus néhány csodájának is a helyszíne, beleértve egy vak ember meggyógyítását, és emberek ezreinek öt vekni kenyérrel és két hallal való etetését.

A régészek nem tudják pontosan, hol található Bétszaida, bár több helyre leszűkítették: az Et-Tell régészeti lelőhelyre, Messadiye falura és az El-Araj régészeti lelőhelyre.

Az újonnan felfedezett mozaik megerősíti El-Araj hipotézisét, ez lehetett egykor Bétszaida. A kutatók 2016 óta ásnak a helyszínen.

A lelet

A most megtalált mozaik az úgynevezett „Apostolok templomának” mozaikpadlójának egy része lehet. Az ásatásokon részt vevő régészek, a New York-i Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins (CSAJCO) munkatársai úgy tartják, hogy az El-Araj Péter, Fülöp és András apostol szülőhelye is. A feliratot egy kétsoros fekete mozaikkőből álló kerek medalion keretezi, és egy adományozóra is utal: "Konstantin, Krisztus szolgája" (ez nem az azonos nevű római császár).

Ez a lelet a legerősebb bizonyítékunk arra, hogy Péternek különleges kapcsolata volt a bazilikával, és valószínűleg neki szentelték.

– mondta Steven Notley, az ásatások régészeti igazgatója.

Az El-Arajban talált templomot Szent Willibald eichstätti püspök is említette jegyzeteiben, amikor leírta a Galileai-tengernél tett látogatását a 8. században.

Jeruzsálemi zarándoklata során Kapernaumból Kursziba menet egy templomra bukkant.

A régészek szerint a feliratnak komoly szerepe lehet Péter apostol és a bazilika kapcsolatának azonosításában. Az ásatások októbertől folytatódnak, akkor még biztosabb eredményeket kaphatnak.

(Borítókép: Szent Péter apostol. Fotó: Wikipédia)