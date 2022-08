1883. augusztus 27-én reggel rázta meg a világot a történelem leghangosabb vulkánkitörése, aminek következtében Indonéziában, a Jáva és Szumátra közötti Szunda-szorosban szinte teljesen eltűnt a Krakatau vulkanikus sziget. Becslések szerint ereje ötezerszer erősebb volt, mint a hirosimai atombomba, olyan gigantikus, mintha százezer tonna TNT robbant volna fel. De még a valaha felrobbantott legnagyobb bombánál, a szovjetek által épített és 1961-ben felrobbantott Cár-bombánál (ami egy hidrogénbomba) is pusztítóbb erejű volt. Több mint 25 köbkilométernyi (ötször öt kilométer élű kocka) sziklát és hamut lökött ki a vulkánból nyolcvan kilométer magasságba, a mezoszférába.

Ez volt a történelemben feljegyzett legnagyobb hangerő, robaját sok ezer kilométer távolságban is hallották. A légköri lökéshullám hétszer kerülte meg a Földet, és még öt nappal később is lehetett érezni. Azt is lehet mondani, hogy majdnem az egész világ értesült a gigászi kitörésről.

A kataklizmával járó, 35 méter magas (tízemeletes panelház magassága) hullámokkal szétterjedő cunami a környező szigeteken mindenkit megölt, de még Kelet-Afrika és Latin-Amerika nyugati partvidékén is pusztított. A szigeteket akkor birtokló holland hatóságok 30 ezerre tették a halottak számát, mások szerint a valóságban 120 ezer ember vesztette életét a katasztrófában.

Krakatau 1883-ban véglegesen beleégett az emberiség történelmi emlékezetébe. Hatása nem csak fülsüketítő volt, hanem jóval sokrétűbb. Tesztelje most tudását!

(Borítókép: Az Anak Krakatau tűzhányó az indonéziai Szunda-szorosban 2018. december 23-án. Fotó: MTI / EPA / Bisnis Indonesia / Nurul Hidayat )