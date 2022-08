180 centi fölött van? Akkor ön sikeres ember!

Egy tanulmány kimutatta, hogy a munkaadók nagyobb valószínűséggel utasítják el az alacsonyabb jelölteket még akkor is, ha önéletrajzuk ugyanolyan, mint a magasabb aspiránsoknak – olvashatjuk a BBC oldalán. Az is kimutatható, hogy az álláshirdetők a magas embereket pozitív tulajdonságokkal társítják – önbizalommal vagy nagyobb fizikai erőnléttel.

Lappangó előítéletek

A magassági megkülönböztetés az egyik legkevésbé ismert diszkrimináció, amelyet nehéz kimutatni, de a kutatások alapján a munkaadóknál nagyon is fontos tényező a magasság, viszont nem ugyanúgy számít a férfiaknál és a nőknél. A tanulmányok szerint a magasság befolyásolja az előléptetési lehetőségeket is, mert az előítéletek szerint a magasabbak alkalmasabbak vezetőnek, mivel

dominánsabbak, intelligensebbek és egészségesebbek.

Az új tanulmányok alátámasztják Malcolm Gladwell 2005-ös felmérését, amely különböző cégek vezérigazgatóinak magasságát vizsgálta, és megállapította, hogy 58 százalékuk magasabb volt 180 centiméternél.

Omer Kimhi, a Haifai Egyetem Jogi Karának docense a méretbeli diszkriminációval kapcsolatos kutatásai során arra jutott, hogy a magassági diszkrimináció jelensége az állatvilágból ered.

Ha magas vagy, te leszel a többi fajtárs és a csoport vezetője. A méret mindig is az erő és a tekintély jelzője.

A nő ne legyen magas!

A magassági bérszakadék, vagyis az összefüggés a magasság és a nagyobb fizetés között tanulmányok alapján kimutathatónak bizonyult az Egyesült Királyságban, Kínában és az Egyesült Államokban.

Ezzel párhuzamosan Inas Rashad Kelly, a kaliforniai Loyola Marymount Egyetem közgazdászának tanulmánya a méret, a nem és a jövedelem kapcsolatát vizsgálja. Következtetése szerint a nőknél a magasság egyáltalán nem olyan pozitív attribútum, mint a férfiaknál.

A fehér férfiak minden extra tíz centiért nagyobb prémiumot kapnak, mint a fehér nők.

Ha egy nő kiemelkedik magasságával, fenyegetésként is tekinthetnek rá – a nők is és persze a környezetében lévő alacsonyabb férfiak is.

(Borítókép: Scott Barbour / Getty Images)