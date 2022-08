Érkeznek az omikron-variáns elleni védőoltások a tengerentúlon

Az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) engedélyezte a 12 éven felüliek számára a Pfizer, a 18 pluszosoknak pedig a Moderna legújabb, az omikron-variáns ellen hatékony védőoltását – írja a Wall Street Journal.

Az új vakcina azok számára is elérhető lesz, akik az előző oltást legalább két hónappal ezelőtt kapták meg, de csak emlékeztető oltásként lehet majd igénybe venni. Az új oltást bivalens vakcinának is nevezik, mivel mind a vírus Kínában megjelent, eredeti törzse, mind pedig az omikron újabb variánsai ellen is hatásos lesz.

Ahogy közeledünk az őszhöz, és egyre több időt töltünk zárt térben, határozottan arra bátorítunk mindenkit, aki jogosult rá, hogy vegye igénybe az emlékeztető oltást

– mondta Robert Califf, az FDA biztosa.

Az Egyesült Államokban domináns, megfoghatatlan omikron-változat elleni jobb védekezés érdekében a hatóságok június végén arra kérték a vakcinagyártókat, hogy az omikron BA.4 és BA.5 alvariánsait, valamint a vírus eredeti törzsét célozzák meg. Az FDA tisztviselői szerint a módosított vakcinák célja, hogy hosszan tartó és erősebb védelmet nyújtson az embereknek.

Robert Califf szerint a súlyos következményekkel járó betegségek elkerülése érdekében az immunrendszert fel kell frissíteni.

A szakértők szerint a kísérletek nem szükségesek ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az oltások biztonságosan működnek, mivel a változtatások egyszerűen frissítik a bevált oltásokat. A folyamat hasonlóan működik, mint az éves influenzaoltások esetében, amelyeket anélkül adnak be, hogy embereken tesztelnék.

