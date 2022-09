Divat lett az űrutazás, súlyos milliókat kell fizetni érte

Sharon Hagle még gyerekként határozta el, egyszer ő is eljut az űrbe. Bár erre évtizedeket kellett várnia, de végül a kívánsága beteljesült, és Jeff Bezos vállalatának, a Blue Originnek hála ő is űrutazáson vehetett részt. Azonban nem ő az egyedüli, akinek valóra válhat az álma a következő években.

Sokan fantáziálnak gyerekként az űrutazásról, azonban felnőttkorukban viszonylag keveseknek adatik meg, hogy valóra is válthassák álmukat. A világűr a maga félelmetességével együtt többeket tölt el kíváncsisággal, ahogy azt is nehezen tudják kiverni a fejükből, hogy egyszer ők is megtapasztalhassák a súlytalanságot, illetve kívülről láthassák a bolygót. Ezen személyek közé tartozik Sharon Hagle is, aki még 1961-ben, hatodik osztályos korában hallgatta a rádiót, miközben Alan Shepard űrhajós első amerikaiként jutott ki az űrbe, és egyből megtetszett neki a gondolat.

Arra azonban több mint hatvan évet kellett várnia, hogy ő is átélhesse, amit anno Shepard tapasztalt. Hagle ugyanis március 31-én Jeff Bezos Blue Origin rakétaprogramjának negyedik küldetésén vehetett részt, aminek köszönhetően a világűrbe jutott.

Meg kellett csípnem magam, hogy tudjam, nem álmodom. Be vagy kötve, majd hallod a visszaszámlálást: 'Három, kettő, egy, felszállás!' Aztán a rakéták fülsiketítő zúgást és az ülés remegni kezd. A lassú emelkedés közben az egész kabin vörösen izzik a visszaverődő fénytől. Olyan, mint egy lassított felvétel néhány másodpercig, majd bumm. Elkezded érzni a G-erőt és a Föld eltűnik mögötted

– nyilatkozta a jelenleg 73 éves Hagle, aki a SpaceKids Global alapítója. A non-profit szervezetnek az a célja, hogy a gyerekeket a tudomány és technológia terén való jeleskedésre ösztönözze.

Hagle-lel együtt utazott egyébként a férje, Marc is, akit mindig is lenyűgözött az űrutazás, már az 50-es évektől kezdve nyomon követte az űrversenyt. Ők voltak egyébként az első pár, akik kereskedelmi űrrepülésen vettek részt.

Divat lett az űrutazás

Az egykor még a világ leggazdagabb emberének számító Jeff Bezos Blue Origin vállalatának rakétaprogramja mellett más milliárdosok is kereskedelmi űrutazást kínálnak. Köztük Richard Branson a Virgin Galactic, míg Elon Musk a Space X cég által. Nekik köszönhetően az űrutazás újra visszajött a divatba, és már nem tartozik az elérhetetlen célok közé, mivel egyáltalán nem kell űrhajósnak lenni ahhoz, hogy valaki kijusson az űrbe. Ron Rosano ingatlanmenedzser például azt tervezi, hogy kétszer is űrutazáson fog részt venni a Virgin Galactic és a Blue Origin űrrepülőinek fedélzetén.

Számomra az az izgalmas, hogy az elkövetkezendő néhány évben sokkal több embernek lesz lehetősége látni a Földet az űrből, és talán másként fognak gondolkodik arról, merre tartunk, mind egyénileg, mind a bolygót tekintve

– fejtette ki Rosano, a Galactic Unite Spacechat házigazdája, amely a világ minden tájáról gyűjti össze a diákokat, hogy az interneten beszéljenek az űrről.

Amennyiben Ron Rosano zöld utat kap, szub-orbitális repülésre lesz lehetősége, ami annyit tesz, hogy az űrrepülő nem fog olyan magasságba kerülni, hogy orbitális pályára álljon, hanem a bizonyos fokú emelkedést követően vissza fog térni a Földre. Az orbitális pályára állás esetében ugyanis az űrrepülő megkerülné a Földet. A Kármán-vonalig fognak haladni, amit a világűr határának is neveznek. Ezzel együtt szembe kell majd néznie a 2200 mérföld/órát meghaladó sebességgel, a gravitációs erő hatszorosának megfelelő G-erővel, valamint a súlytalansággal. Sőt, meg fogja tapasztalni azt a jelenséget is, amit Hagle csak az űr fekete falaként jellemzett. Ezalatt azt értette, hogy az űrbe kiérve nem látszanak a csillagok fényei, csak a nagy sötétség.

Az út legemlékezetesebb pillanata azonban valószínűleg az lesz, amikor az utazók megpillantják majd kívülről a Földet. Ehhez kapcsolódik a "The Overview Effect" nevet viselő hatás, amiről több asztronauta is beszámolt az űrutazást követően. A kifejezés, ami Frank White nevéhez fűződik, azt takarja, hogy a bolygót látva az űrutazó kötelességének kezdi érezni, hogy megóvja a Földet. Erről számolt be egyébként Hagle is, aki kijelentette: teljesen megváltoztatja az embert, ha az űrből nézi a Földet.

Akkora hatása van, ami egy életen át kitart. Számomra nagyon megható és spirituális volt. Miután a saját szemeddel látod a Földet, rájössz, hogy felelősséged van azért, hogy a világot jobb hellyé tedd

– mondta Hagle.

Rövid és borsos ára van

A kereskedelmi űrutazás sokaknak csalogató lehet, ám érdemes megjegyezni, hogy a Blue Origin esetében például egy 11 perces útról van szó felszállástól landolásig, aminek ráadásul horribilis ára van. Bár hivatalos adatok nincsenek arra vonatkozólag, pontosan mennyibe kerül egy-egy hely, vannak kiszivárgott információk. A tavaly júliusi járat, amelyen Jeff Bezos és testvére is utazott, egyik ülőhelyét ugyanis 28 millió dollárért árulták (jelenlegi árfolyamon körülbelül 11 milliárd forint), míg a Virgin Galactic járatain egy hely 300 ezer dollár, azaz mostani árfolyamon 1,2 milliárd forint körüli összegbe kerül.

Azonban van más megoldás is. Craig Curran, a Galactic Experiences By DePrez nevű cég tulajdonosa például a Virgin Galactic ügynökeként az űrutazásra vágyóknak kínál utakat. Különösen azoknak, akiknek nem áll módjukban a Blue Origin vagy a Virgin Galactic járatain ülőhelyet vásárolni. Az egyik legnépszerűbb út a Zero-G, amely alkalmával az utasok 90 perces repülésen vesznek részt egy speciálisan átalakított Boeing 727-es gépen, amelyen ugyanazt a súlytalanságot tapasztalhatják meg, mint egy szub-orbitális repülés során. Mindez 8200 dollárra, azaz jelenlegi árfolyamon 3,3 millió forintra rúg. Curran egyébként már 2011-ben helyet vásárolt a Virgin Galactic egyik járatára, és reménykedik benne, hogy 2024-ben ő is kijuthat majd az űrbe.

A Virgin Galactic útjaira 2021 novemberéig több mint hétszáz ügyfél regisztrált, és a vállalat arra számít, hogy az ezer ember is összegyűlik, mire az év végén elindítják az első kereskedelmi utakat. Úgy tűnik, az űrturizmusban van a jövő, amire egyre több vállalkozó kezd felfigyelni. Köztük David Doughty, a Rocketbreaks igazgatója, akinek cége a világ első űrutazási irodájaként tartja számon magát. Számos élményt kínálnak, akár egy tíznapos látogatást is a Nemzetközi Űrállomásra, bár hogy mennyiért, azt nem tudni, mivel minden esetben árajánlatot kell kérni. Doughty elmondása szerint ez semmiben nem különbözik attól, mint amikor valaki magángéppel repül, csak ebben az esetben épp az űr a célállomás.

A Rocketbreaks az utazás lefoglalása mellett a biztosítás megkötésében is segít, ami ahogy a repülőutaknál, úgy az űrutazás esetén is szükséges. Mindez kiterjed a járattörlésre, a késésre és az űrhajó esetleges mechanikai meghibásodására is. Azonban Hagle, és mindazok elmondása szerint, akik már jártak űrutazáson, nincs mitől félni.

A Blue Origin esetében négy-öt napos képzésen vettünk részt, így mindannyian nagyon jól éreztük magunkat az induláskor. Azt hittem, ideges leszek, de nem így volt

– mondta Hagle.

Űrközeli élmény

Az űrrepülő mellett más megoldást is kínálnak az adrenalinra vágyóknak, akik minél közelebbről szeretnék látni a csillagokat. A World View vállalat világszerte hét olyan indítóállomást tervez létrehozni, ahonnan héliummal meghajtott léghajót indítanának útjára, az egyik Arizonában található a Grand Canyonban. Bár a léghajó utasai nem fogják megtapasztalni a szub-orbitális repülést, illetve a súlytalanságot sem, mivel két órán keresztül egy zárt kapszulában utaznak majd harmincezer méter magasra emelkedve. Ez egyébként háromszor akkora magasság, mint ahol az utasszállító gépek közlekednek.

Egy másik cég, a Space Perspective szintén léghajók felküldését tervezi 2024-ben, de a World View-hoz hasonlóan még ők sem kapták meg a légiközlekedési hatóság jóváhagyását. Ennek ellenére már több mint ezer ember jelentkezett, akik igénybe vennék a World View szolgáltatását. Ők már ötszáz dollár előleget tettek le az egyébként ötvenezer dollárra, jelenlegi árfolyamon húszmillió forintra rúgó utazásért. Ilida Alvarez a férjével együtt jelentkezett az útra, holott nem kifejezetten tartozik a kedvencei közé a repülés.

Nem szeretem az érzést, hogy pillangók repkednek a gyomromban, és hogy nem az én kezemben van az irányítás, de már egészen kicsi korom óta arról álmodoztam, hogy egyszer az űrbe jutok, és soha nem hittem, hogy ez megvalósulhat

– magyarázta Alvarez, akinek amiatt nyerte el tetszését a World View léghajós szolgáltatása, mivel nyugodtabb megoldást biztosít a levegőbe emelkedéshez. A kilátás pedig még így is páratlan lesz, mivel az utazók néhány órán át nézhetik az űr feketeségét, illetve a Földet a magasból, mindezt első osztályú élményben.

Mint azt Craig Curran kifejtette, a jövőben egyre több lehetőség áll majd rendelkezésre azok számára, akik az űrbe akarnak jutni. Ebben a versenyben pedig csak a pénz szabhat gátat. Az Axiom Space például jelenleg a világ első kereskedelmi űrállomását építi, amelynek belső tereit Philippe Starck tervezte.

Nincs kétségem afelől, hogy a jövőben a Holdon fogunk élni, lesznek űrszállodák, Elon Musk pedig valószínűleg a Marson

– fejtette ki Curran.

