Akárcsak a Trónok harca, az előzménytörténet is rengeteg ötletet merít a középkori történelemből, a Sárkányok háza Anglia első polgárháborújának forgatókönyvét követi. Olyan eseményeket és figurákat emel át a történetbe, amelyek és akik sárkányok nélkül is megállnák a helyüket. Figyelem, a spoilerek miatt csak az olvassa el a cikket, aki már legalább az első két részt megnézte!

Fura lenne, ha a Sárkányok háza főcíme előtt megjelenne a „Valós események alapján” felirat, pedig a dologban van némi igazság. George R. R. Martin, a Trónok harca szerzője legutóbb egy nyári Comic-Con panelen beszélt arról, hogy előszeretettel merít ötleteket a középkori történelemből, megemlítve, hogy a legújabb HBO-s szuperprodukció, a Sárkányok háza az első nagy angliai polgárháború, az Anarchia eseményeit turbózta fel tűzokádókkal.

Míg a Trónok harca inkább csak szemezgetett a Rózsák háborúja 15. századi svédasztaláról, addig a Washington Post cikke szerint a Sárkányok házánál már sokkal feltűnőbb a kapcsolat az 1138-tól 1153-ig tartó Anarchiával – nemcsak az alapkonfliktus és az események, hanem valós történelmi szereplők is visszaköszönnek a sorozatban (és persze a Tűz és vér című könyvben).

A történészek által Anarchiaként emlegetett örökösödési háború 15 éven át borította lángba Angliát, és egy két évtizeddel korábbi tragédiában kell keresni a gyökereit. A polgárháborúhoz vezető eseményeket elindító hajókatasztrófát a Múlt-kor 2017-es cikke foglalta össze, ugyancsak a Trónok harcával fellelhető párhuzamok apropóján.

Versenyfutás a koronáért

1120. november 25-én több mint 250 emberrel a fedélzetén elsüllyedt a Normandiából Anglia felé tartó White Ship nevű bárka. A halottak között volt I. Henrik angol király egyetlen fia, a 17 éves Adelin Vilmos normandiai herceg is. Halálával Henrik lánya, Matild lépett elő Anglia trónörökösévé, és a király mindent meg is tett annak érdekében, hogy lánya utódlását biztosítsa. Nem volt könnyű dolga, hiszen nő még sosem ült Anglia trónján. Az idősödő I. Henrik azért igyekezett biztosra menni, és feleségül vett egy nála jóval fiatalabb nőt, hátha fiú utódja születik. Ez azonban nem következett be, így utolsó éveit a király Matild felkészítésének szentelte, aki 12 éves korától a német–római császár feleségeként ismerkedett az udvari intrikákkal.

Matild a férje halála után visszatért apja udvarába, gyorsan férjhez ment az Anjou Grófság örököséhez, Gottfriedhoz, és várta, hogy Anglia első királynőjeként elfoglalhassa a trónt. Unokatestvére, Blois-i István azonban gyorsabb volt, két héttel I. Henrik halála után, 1135. december 22-én megkoronáztatta magát, miközben a harmincas éveiben járó Matild távol Londontól, Normandiában figyelte az eseményeket.

Minden adott volt tehát egy vérbeli polgárháborúhoz.

Az események akár a Sárkányok háza bevezető epizódjainak vázlataként is elmennének, de George R. R. Martin már a Trónok harca írásakor is lazán mazsolázott Matild életéből, Yara Greyjoy történetszálában. Yarát nagybátyja, Euron pöccenti ki a Vas-szigetek trónjáról, a fiatal nő pedig hadjáratot indít az örökségéért, pont, mint I. Henrik trónra vágyó lánya.

Királyok, feleségek és trónkövetelők

A Sárkányok háza azonban pár epizód után már le sem tagadhatná a rokonságot a fékevesztett anglo-normannokkal. A sorozatbeli uralkodó, Viserys kiköpött I. Henrik, lánya, Rhaenyra pedig maga a kiszőkített Matild. A király feleségének és fiának halálát a sorozatban egyetlen tragikus eseménybe vonta össze az író, a nézőket próbára tevő császármetszéses jelenettel. (Ugyanakkor a történészi vélemények szerint ennek nagyjából annyi köze van a valósághoz, mint a sárkányoknak, a középkorban ugyanis elképzelhetetlen volt, hogy egy anyát feláldozzanak a születendő gyermekéért – leszámítva talán az ezen a területen is rugalmas VIII. Henriket. Az apák nem utasítgatták az orvosokat és a bábákat, és a császármetszéseket legtöbbször halott anyákon hajtották végre, hogy megmentsék az újszülöttet.)

Az első rész végén a király Rhaenyrát nevezi meg utódjaként, de a következő epizódban már újabb feleséget jelent be – pont úgy, mint I. Henrik.

Bár a szintén a trónra pályázó és a sárkánytojásokra teljesen ráfüggő Daemon nem az unokatestvére, hanem a nagybátyja Rhaenyrának, így is simán megnyerne egy Blois-i István hasonmásversenyt. A király második feleségeként mély vízbe dobott Alicent Hightower pedig Adeliza, a löweni gróf lányának megfelelője, akit I. Henrik pár hónappal a fia halála után vett el.

Mit spoilerez el a történelem?

Ha a Sárkányok háza sorozatverziója tovább követné a történelmi eseményeket, akkor sárkányok nélkül is kőkemény menetre készülhetnénk. Az Anarchia 15 éven át tartott, és szó szerint letarolta Angliát, egész vidékeket elnéptelenítve.

A polgárháború első szakaszában Matild kis híján bevette Londont a seregeivel, Blois-i István is fogságba esett, de a koronázás előtt a város fellázadt a hercegnő ellen. Féltestvéréért cserébe szabadon kellett engednie Istvánt, majd mindenki rendezte a sorait, és ettől kezdve a pusztításé lett a főszerep. Egyik fél sem tudott átütő győzelmet aratni, így jobb híján a termőföldeket égették fel és városokat ostromoltak. Matild maga is fogságba esett, amikor mostohaanyját, apja második feleségét látogatta meg.

A Sárkányok házában a királynévá előre lépő Alicent gyerekkori jóbarátja Rhaenyrának, és a mintául szolgáló Matild és Adeliza is közel állhattak egymáshoz, mivel utóbbinak sikerült végül elérnie mostohalánya szabadon engedését.

A harcban akkor állt be fordulat, amikor Blois-i István egyetlen fia és örököse megfulladt egy vacsorán (valószínűleg Joffrey Baratheonhoz hasonlóan ő sem csak félrenyelt egy falatot). Ekkorra már mindenki belefáradt az öldöklésbe, és 15 év után minden adott volt a békekötéshez. István király maradhatott, de a megállapodás szerint halála után Matild fiára száll a korona. Egy év év sem telt el, mire ez bekövetkezett: II. Henrik trónra lépett, és 35 éven át uralkodott Angliában.