A LinkedIn a világ legnagyobb üzleti közösségi hálózata, aminek fő profilja az üzleti kapcsolatok létesítése és az álláskeresők segítése. Egy több mint 20 millió felhasználóval végzett ötéves tanulmányból az derült ki, hogy a lazább társadalmi kapcsolatok fontosabbak a jó állás megtalálásában, mint a közeli barátok.

Ez a tanulmány

Az első ok-okozati bizonyítékot szolgáltatja a munkahelyi mobilitást magyarázó gyenge kapcsolatokról szóló elképzelésre.

– mondja Dashun Wang, az Evanston állambeli Northwestern Egyetem hálózatkutatója.

Egy régi elmélet igazolása

Mark Granovetter, a Stanford Egyetem szociológusa 1973-ban vetette fel először azt az elméletet, mely szerint az emberek olyan társadalmi csoportokba tömörülnek, amelyeket gyenge kapcsolatok hálózatai tartanak össze. Az elmúlt években azonban többen is kritizálták Granovetter gondolatát. A Journal of Labour Economics 2017-es elemzése 6 millió Facebook-felhasználó részvételével azt mutatta, hogy a közelebbi barátokkal való online interakció fokozása segít a munkakeresésben.

A LinkedIn új kutatásában, amelyet Sinan Aral, az MIT vezető közgazdásza és csapata végzett, öt éven keresztül egy algoritmus hét változatát használták az aktívan kapcsolatot kereső felhasználóknál, amik gyenge és erős kapcsolatokat is javasoltak a használóknak, ez alatt az idő alatt 2 milliárd új kapcsolat született és 600 000 munkahelyváltás történt az oldal segítségével.

Aral és munkatársai szerint állásváltásra akkor került sor, ha az ismerősök legalább egy éve kapcsolatban voltak már az oldalon, mielőtt egyiküket felvette a másik cége munkavállalónak, és a már ott dolgozó minimum egy éve a cég alkalmazottja volt.

A következtetés pedig: a gyenge kapcsolatok nagyobb valószínűséggel vezetnek munkahelyváltáshoz, mint az erősek, ráadásul a tanulmány szerint a távolabbi ismerősök segítőkészebbek, mint a közelebbi barátok vagy az idegenek.

A kutatók azt is megállapították, hogy amikor egy felhasználó több gyengébb kapcsolatot épített be a hálózatába, akkor több állásra jelentkezett, és sikeresebbnek is bizonyult – főleg a digitalizált munkák esetében. Az erős kapcsolatok előnyösebbek voltak a nem számítógéptől függő állások esetében.

Mi lehet a távolabbi ismerősök hatásos segítségének a titka?

Nekik nincs annyi információjuk a jelölt hibáiról és erősségeiről, mint egy közeli barátnak.

Meg kell azonban jegyezni, hogy adatvédelmi okokból az elemzett adatokból hiányoztak a felhasználókra vonatkozó demográfiai információk. A nemek szerinti vizsgálatból az derült ki, hogy a nőknek gyenge és erős kapcsolatokra is támaszkodniuk kell, ha karrierjükről van szó.

