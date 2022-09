Rejtélyes kék valami ül a tenger fenekén

A kutatókat az őrületbe kergeti az a sehova sem besorolható kék gubó a tenger mélyén, amit a Karib-térségben, a tengerfenéken találtak.

Augusztus 30-án egy tengeri expedíció során több kék lényt fedeztek fel a kutatók az Egyesült Államok Virgin-szigeteinek egyike, St. Croix közelében. A kutatók a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Okeanos Explorer kutatóhajójának fedélzetéről irányították távvezérelt víz alatti robotjukat (ROV) , amely az elmúlt négy hónapot az Atlanti-óceán északi részének vizsgálatával töltötte a NOAA Voyage to the Ridge 2022 kutatási sorozatának részeként.

A többi merüléshez hasonlóan a NOAA most is élőben közvetítette, mit lát a tengerben, és ekkor, az élő közvetítés során vettek észre a kutatók egy szokatlan, kék színben játszó, víz alatti lényt. Nem tudták, hogy azonosítsák, de puha korallra, szivacsra, sőt zsákállatra is gyanakodtak. Az expedíció tagjai még most is csak azt tudják biztosan, hogy mi nem lehet.

Az biztos, hogy nem szikla, de ez a maximum, amit kijelenthetünk róla

– viccelődött az egyik kutató.

További érdekességekre is bukkantak a merülés során, például egy zöld szemű halra (Chlorophthalmidae), egy bárdhalra (Sternoptychidae), egy Polymiixidae halra, egy üvegszivacsra, bambuszkorallra, egy megkövesedett és ritkán látható korallzátonyra.

A kutatók elmondták, hogy a lény azonosítása érdekében képeket és videókat küldenek korall- és szivacsszakértőknek, de nem lesz könnyű dolguk, mert körülbelül 2000 puha korall-, megközelítőleg 8500 szivacs- és körülbelül 3000 zsákállatfaj létezik a Smithsonian Ocean Institute szerint.

A kutatócsapat úgy nyilatkozott, ez a ragacsos rejtély a tökéletes példa arra, hogy mi teszi ezeket az expedíciókat olyan szórakoztatóvá és fontossá.

(Borítókép: NOAA Ocean Exploration)