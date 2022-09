Magyar teszt jelenthet áttörést a rák elleni küzdelemben

Magyarországon évente nyolc-tízezer embernél diagnosztizálnak tüdőrákot, a betegek közül pedig hét-nyolcezren bele is halnak a betegségbe. A diagnosztizált betegségek közül a tüdőrák a leggyakoribb – hívja fel a figyelmet a társaság közleménye is. A tüdőt megtámadó daganatoknál a kemoterápia jelenti az egyik fő kezelési lehetőséget, azonban ez is csak az esetek 20-25 százalékában bizonyul hatásosnak. Ennek oka pusztán annyi, hogy mivel a tumorok különbözők, a kemoterápiás szerek sem hatnak egyformán.

A Neumann Labs nevű magyar labor tudósai most egy olyan, világszinten is egyedülálló onkológiai tesztet alkottak, amelynek segítségével meg lehet állapítani, hogy egyes betegeknél melyik kemoterápiás szer a leghatékonyabb, így az orvosok is megalapozott módon tudnak választani a rendelkezésre álló kezelések közül. A labor tájékoztatása szerint az új tesztet szeptemberben vezetik be.

Amíg a jelenleg alkalmazott szakmai protokollok leginkább a rák típusa alapján határozzák meg a terápiás irányelveket, addig a mi személyre szabott szolgáltatásunk lehetőséget ad arra, hogy a betegből nyert daganatos szövetmintát felhasználva egyénileg, a szóba jövő kemoterápiás szerek közül az adott beteg számára a leghatékonyabb kerüljön kiválasztásra. Ezzel a betegek nemcsak időt nyerhetnek, de mentesülhetnek a többi, számukra nagy valószínűséggel felesleges vagy kevéssé hatékony kezelés toxikus mellékhatásaitól is

– kommentálta a bejelentést Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője. A LiA elnevezésű teszt lényege, hogy laboratóriumi tápoldatokkal, valamint megfelelő körülmények biztosításával életben tartja a tumorból származó szövetet, amelyet aztán háromdimenziós gömbbé alakítanak. Ezután kezelik a szóban forgó terápiás szerekkel, és megnézik, hogy melyik terápia mekkora hatást tudott kifejteni a tumorsejtekre – írja a Portfolio.

A labor ennek segítségével rangsorolja az alkalmazható kemoterápiás szereket, és ez alapján tesz javaslatot a kezelőorvosnak is. A teszt jövő héten kerül bevezetésre, az eredmény pedig az elvégzését követő tíz nap alatt lesz várható.