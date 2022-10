Mire jut egy Eu-szakértő, egy oknyomozó divatguru és egy ukrán TikTok szakértő?

A TikTok hatásait és erkölcsösségét is vizsgálták a Magyar Zene Házában rendezett Brain Bar első napján.

A Brain Bar első napján a fiatalok kedvenc netes platformjáról, a TikTokról is hallhattunk előadást. Rodrigo Ballester, EU-szakértő és a Mathias Corvinus Collegium Európai Tanulmányok Központjának vezetője volt a moderátor, aki Zing Tjsenget, a brit Vice főszerkesztőjét és Jakub Oleket, a TikTok Közép-Kelet-Európai és Ukrajnai Kormányzati Kapcsolatokért Felelős Vezetőjét kérdezte. A Vice trendvizsgáló, oknyomozó lap és híres arról is, hogy mindig a divat előtt jár egy lépéssel. Ha ez igaz, akkor jövőre talpig tréningben és magas sarkú lakkcipőben fogunk járni – ahogy Zing is megjelent az előadáson, a mellettem ülő idősebb férfi nagy derültségére.

Ballester fő kérdése az volt, a TikTok és a hasonló platformok vajon nem atomizálják-e társadalmunkat és nem élünk-e annyi buborékban egymástól távol, ahány online szócsövet, social media oldalt követünk? Zing és Jakub egyetértett abban, hogy a platformoktól függ, hogy látjuk a világot, de a TikTok például egész mást hozott, mint a korábbi oldalak. Jakub Olek szerint felhasználóik 61 százaléka aktív és nem csak görget, hanem tartalmat is gyárt és elkötelezett az oldal mellett. Arra a kérdésre, hogy most a háború alatt az oldal nem banalizálja-e a szörnyűségeket, nem válnak-e a követők immunissá a nap mint nap látott borzalmakra, Olek elmondja, hogy

az oldal segít, mert nyíltan közvetíti, mi folyik az országban, az ukránok üzenetei kimennek a világba.

Zing úgy látja, Zelenszkij is tudatosan használja a TikTokot és ez jó. De újságíróként hozzáteszi, szerinte túl sok információ van a közösségi média felületeken és ezek jó része hamis. Mivel nem újságírók a tartalomgyártók, nem is törekednek a hitelességre, nincsenek erkölcsi aggályaik sem. Olek szerint a TikTok nem csupán szórakoztató platform, felemeli az alkotó embereket, de a TikTok gondolkodást meg kell tanulni. Viszont a szabad kifejezés mellett nagyon fontos a biztonság is. Egy egyetemista kérdésére válaszolva felfedi, hogy a 13 éves kor alatti felhasználóknál az algoritmus szigorú ellenőrzéseket végez, a 13-16 éves korosztálynál nem lehet bármit küldeni a felhasználóknak, vagy letölteni a tartalmait és nem kaphatnak reklámokat sem. Épp ez különbözteti meg a többi közösségi média platformtól, a tartalmat erősebben ellenőrzik .

Inkább túlmoderálunk, de ne menjen ki rossz tartalom.

Az értékközvetítés is fontos

Zing elmondja, hogy a Vice figyel arra, hogy fontos dolgokat közvetítsen a fiataloknak, ami érték, amitől gyarapodnak, de mikor Ballester azt kérdezi, nem szívja-e el a komolyabb dolgoktól a TikTok a fiatalokat, például a több száz oldalas könyvek olvasásától (Márait és Dosztojevszkijt említi), Zing szinte kineveti.

Egy Marvel filmből sem éred be pár perccel, nem igaz?

Igen, akár le is szoktathatná a követőket a hosszabb koncentrációról, de szerencsére az oldalon irodalmi kihívások, videók is vannak, így történhet, hogy a tizenéves lányok ma mind ugyanazokat a könyveket olvassák (Leigh Bardugo és Colleen Hoover regényeit).

Zing zárszóként elmondja, hogy ők végeznek kutatásokat a TikTok és a fiatalok kapcsolatáról és arról, hogy szabad-e és mikortól LMBTQ-témákat tálalni a kiskorúaknak. Nos, ez egy újabb nagy téma, úgyhogy Ballester mindeniknek megköszönte a figyelmet.

(Borítókép: Brain Bar)