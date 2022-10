Kiderült, érdemes-e sportolni lefekvés előtt

Az alvás és a testmozgás a két legfontosabb faktor az optimális egészség felé vezető úton. De érdemes-e sportolni lefekvés előtt? Az eddigi kutatások alapján tudjuk, hogy az edzés felpörgeti a pulzusszámot, ami növeli a test hőmérsékletét, ez pedig megnehezítheti az elalvást. De egy új kutatás szerint ha lefekvés előtt kilencven perccel befejezzük az edzést, jótékony hatásait megtapasztalhatjuk az alvásnál. A tanulmány szerint a jó időben végzett, nem megerőltető testmozgás gyorsabb elalvási időhöz, mélyebb alváshoz és kevesebb éjszakai ébredéshez vezet.

Emerson Wickwire, az American Academy of Sleep Medicine tagja és a Marylandi Egyetem Orvostudományi Karának alvásgyógyász professzora és részlegvezetője szerint

A testmozgás csodálatos tevékenység számos egészségügyi előnnyel, és javíthatja az alvás minőségét, mert csökkenti a stresszt, a fizikai kifáradás gyors elalváshoz vezet, és még egy nagyszerű napvégi rituálét is beépíthet életünkbe.

De azt Wickwire is megjegyzi, hogy lefekvés előtt röviddel ne végezzünk erőteljes testmozgást, mert ha ágyba kerülés előtt három órán belül felpörgetjük a pulzusunk, nehezebb lesz elaludni. Ezt a tényt egy, a Nature and Science of Sleepben megjelent tanulmány elemezte egy kísérletben. Főiskolai hallgatóknál vizsgálták a stresszszint és az alvás összefüggését a vizsgaidőszak alatt. A kutatók azt találták, hogy a fizikai aktivitás pozitív hatással volt az alvás minőségére és a jó közérzetre a stresszes vizsgaidőszakban.

A tanulmány azonban kiemelte, hogy ez a stresszidőszakon belül végzett tevékenység teljes mennyiségétől függ: a mérsékelt intenzitású, heti 150 perces mozgás elégnek bizonyult a stressz csökkentéséhez. A fogyással kapcsolatban Wickwire hozzátette, hogy egyrészt az edzés kalóriaégető hatása miatt még nagyobb szükségünk van az alvásra, a regenerálódásra, másrészt a súlyfelesleg is nehezebben tapad, ha edzünk, és az elhízás bizonyítottan hat az alvásra, mert alvási apnoét okozhat.

Ahogy egy korábbi vizsgálatból kiderült, lineáris összefüggés van az elhízás és az alvási apnoé között, mert a felső légúti zsírlerakódások szűkítik a légutakat, így az izomaktivitás csökken ezen a területen, ami hypoxiás és apnoés epizódokhoz vezet.

Wickwire meggyőződése, hogy mindenkinek meg kell találnia a számára legmegfelelőbb (amit szeret és képes kitartóan végezni) edzésformát a késő délutáni órákra. Szerinte egy jó edzés akár edzőteremben, akár otthon, akár a kutya sétáltatása nagyszerű módja annak, hogy növelje az endorfinszintet, és jó hangulatba kerüljünk az alváshoz. Az egészséges testmozgás szinte mindig jó, segít egészségesebben élni és jobban érezni magunkat – alvás előtt csak az időzítésre kell ügyelni.

