Franciaország lehet a műhúsok királynője?

A párizsi székhelyű Gourmey kultúrhúsgyártó cég bejelentette, hogy lezár egy 48 millió eurós befektetést, ami a sejtes libamáj és fenntartható hús termelését támogatja, és megnyitja Európa legnagyobb termesztetthús-központját.

A 2019-ben alapított cég két év múlva egy 46 000 négyzetméteres gyártóüzem megnyitását tervezi Párizsban, ami a legnagyobb ilyen központ lesz Európában, és több tízezer fontnyi kiváló minőségű termesztett hús előállítására képes, kezdve a márka jellegzetes termékével, a termesztett libamájjal.

A hír azért is meglepő, mert Franciaországban a tenyésztett hús kevés állami támogatást kap, főleg az Egyesült Államokhoz, Szingapúrhoz vagy Hollandiához képest. Ebben a húslobbinak is van felelőssége, de az is igaz, hogy a nagy gourmand franciák kevésbé lelkesednek a tenyésztett húsért, mint a többi európai ország.

A Gourmey társalapítója és vezérigazgatója, Nicolas Morin-Forest a projekttel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

Az élelmiszer megválogatásával egyénileg is rengeteget tehetünk az éghajlatváltozás lassítása érdekében.

Hozzátette, örömmel látják, hogy a sok kutatás után végre megvalósul az elképzelésük a fenntarthatóbb élelmiszerrendszerről, áttérhetnek a termelésre és a kereskedelmi forgalomba hozatalra.

Kacsatojássejtekből libamáj

A 2019-ben indult Gourmey kacsatojássejtekből fejlesztette ki a franciák ikonikus libamáját. A termék nemcsak fenntarthatóbb, mint a hagyományos libamáj, de eloszlatja a liba- és kacsamáj előállításával kapcsolatban felmerülő erkölcsi aggályokat is. Az ezzel járó tömést már számos európai országban betiltották, például Ausztriában, Csehországban, Dániában, Finnországban, Németországban, Olaszországban, Luxemburgban, Norvégiában, Lengyelországban, Törökországban és az Egyesült Királyságban.

A Gourmey fejlesztése fenntarthatóbb, igazságosabb és ellenállóbb élelmiszer-ellátási lánc felé vezetheti a piacot. A cég sikere valószínűleg annak köszönhető, hogy versenytársainál gyorsabban és nagyobb tőkehatékonysággal fejlesztette ki úttörő termékeit, mert őssejt-, biomérnök- és élelmiszertudós csapata találékonyabbnak bizonyult.

A cég egyik partnere szerint a következő néhány hónap és év rendkívül fontos és izgalmas lesz nem csak a Gourmey számára, hanem globálisan a termesztett hús és a fenntartható élelmiszerek területén. A Gourmey szerint termékei már kiérdemelték a francia és Michelin-csillagos szakácsok dicséretét és támogatását is.

Napjainkban a világ minden táján fellendültek a termesztett hússal foglalkozó cégek fejlesztései: a szingapúri székhelyű Meatiply ezen a héten debütált az első termesztett kacsamellel, az Orbillion pedig bejelentette, hogy Európa-szerte piacra dobják termesztett marhahúsukat.