A szeretethormon-oxitocin segíthet a szív gyógyulásában

A zebrahallal és emberi sejtekkel végzett új tanulmány során a tudósok arra jutottak, hogy az agy által termelt hormon elősegítheti a szívszövetek sérülés utáni regenerálódását.

Egy nap talán az infarktus kezelésében is használható lesz a hormon most felfedezett tulajdonsága, de mivel még csak laboratóriumi körülmények között bizonyított az oxitocin, a kezelés egyelőre várat magára.

A szeretet- vagy boldogsághormonnak is nevezett oxitocin a társadalmi kapcsolatokban (anyaság, párválasztás) és a stresszcsökkentésben is nagy szerepet játszik. A Frontiers in Psychology folyóirat 2020-as áttekintése szerint az oxitocin a vérnyomás és a gyulladás csökkentésével segít megóvni a szív- és érrendszert a sérülésektől. Az új tanulmány, amely szeptember 30-án jelent meg a Frontiers in Cell and Developmental Biology folyóiratban, rávilágít az oxitocin egy másik lehetséges előnyére.

A hormon a szívbe jut, elindul a gyógyulás

A zebrahalakon végzett kísérletek szerint a hormon hozzájárul ahhoz, hogy a szív pótolja a sérült és elhalt szívizomsejteket. Az emberi sejtekkel végzett korai tesztek arra utalnak, hogy hasonló hatása lehet az embereknél is, ha megfelelő időben és dózissal adják be. De ha működik is, nem tűnik túl hatékonynak, ugyanis túl kevés sejtet érint, mennyiségük elenyésző egy infarktus utáni szövetregenerációnál. A szerzők elmélete szerint viszont, ha valamilyen módon több epikardiális sejtet tudnak ösztönözni arra, hogy kardiomiocitákká alakuljanak, ez segíthet a szívnek a sérülés utáni újjáépülésben.

A közlemény szerint 14 másik, agy által termelt hormont is teszteltek, de azok nem tudták a sejteket új szívizomsejtek előállítására serkenteni. A zebrahallal végzett kísérletekben derült ki, hogy a szívsérülést követő három napon belül a halak agya erőteljes oxitocintermelésbe kezdett, és akár 20-szor többet állított elő, mint a sérülés előtt. A hormon eljutott a szívbe, és elindult a gyógyulás.

Ezek a kísérletek alátámasztják, hogy az oxitocin kulcsszerepet játszhat a szív sérülések utáni gyógyításában, és hatásának fokozásával a tudósok új kezeléseket, új gyógyszereket fejleszthetnek a betegek szívinfarktus utáni felépülésének javítására.

(Borítókép: Egy orvos a szív anatómiai modelljét tartja a kezében. Fotó: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images)