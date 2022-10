Aki kék szemmel születik, annál nagyobb az esélye a színváltásnak

Fizikai tulajdonságaink közül az egyik legmeghatározóbb a szemszínünk, ami egész arcunkat dominálja, és első számú kapcsolódási pontunk a többi emberhez. Lehet valakinek nagy és támadó orra, ferde szája, csúcsos rigócsőrálla, ha a szeme szép, minden szabálytalanság feledésbe merül. Sőt, egy tanulmányból az is kiderült, a barna szemű embereket megbízhatóbbnak tartjuk.

Ezért is tartjuk fontosnak a születendő baba szemszínét, de arra már a védőnők is felhívják figyelmet, hogy a kisbaba szemszíne egy-két éves korig módosulhat.

Sötétülő babaszemek

Ha a babák szemszínváltozásait akarjuk alaposabban megvizsgálni, akkor egy amerikai tanulmányra támaszkodhatunk. Cassie Ludwig, a Stanford Egyetem Byers Eye Intézetének szemésze 148 csecsemőt követett nyomon megszületésük után. A babák kétharmada barna, egyötöde kék szemmel jött a világra, és Ludwigék megfigyelték, hogy a babák egyharmadánál kétéves korig változott a szemszín, jellemzően sötétebbre. (A vizsgálatban részt vevő 148 baba közül csak öt szeme lett világosabb.) A sötétedés az íriszen lévő pigmentek felhalmozódása miatt történt. A barna szemmel születő babák többsége (95 százaléka) megtartotta eredeti szemszínét, de a kék szemű babák esetében két évvel a születés után soknak barnára vagy zöldre módosult a szemszíne.

Egy másik amerikai vizsgálatban több mint 1300 ikret követtek nyomon csecsemőkortól felnőttkorig, náluk a szemszín változása általában hatéves korig lezajlott. A nem egypetéjű ikrek esetében a szemszín nagyobb valószínűséggel változott, mint az egypetéjű ikreknél.

Ez a szemszín változásának genetikai hátterére utal

– jegyzi meg David Mackey, a Nyugat-ausztráliai Egyetemhez tartozó Lions Eye Institute szemészprofesszora.

A szemszín változásához hasonló jelenség a haj színének megváltozása is: sok baba szőkén születik, de felnőttkorra besötétedik a hajuk. Mackey szerint a szemszín és a hajszín változásaiért is a pigmentek a felelősek. A pigmenttermelő sejtek száma megnő a születést követő hónapokban vagy években. A pigmentsejtek által termelt, az íriszben található festékanyag a melanin. Ennek eloszlási aránya okozza a különböző szemszíneket.

Miért kék, miért barna?

A kék szeműeknél az írisz színtelen, csak a fényszóródás miatt látszik kéknek a szemük (ahogy az égbolt esetében is).

Arra még mindig nincs magyarázat, hogy miért nőhet meg a melanin mennyisége az idő múlásával, de Mackey szerint környezeti tényezők is közrejátszhatnak. Szerinte majdnem mindenben ott van a genetika és a környezet kölcsönhatása. És bár a szemszín változásai nagyrészt ártalmatlan folyamatok, néha komolyabb dolgok is állhatnak a háttérben – akár sérülés, a szembe kerülő vér ugyanis okozhat színváltozást.

Vagy fertőzés: Mila Kunis színésznő két szemében az íriszek színe eltérő, jobb szeme barna, a bal szeme pedig zöld. Kunis heterokrómiáját az írisz fertőzése okozta, amely elpusztította a bal szemében lévő pigmentek egy részét. Mackey szerint egyes fertőző betegségek is okozhatják a melanin mennyiségének megváltozását, ilyen a Fuchs heterokróm iridociklitisz, amit okozhat vírusfertőzés is. Más vírusok is szaporodhatnak a szem belsejében, az orvosokat sokkolta, mikor egy ebolatúlélő szemszíne kékről zöldre változott, mert, mint kiderült, a vírus megmaradt a szemnedvében.

(Borítókép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images)