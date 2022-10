Egy nyilvános telefonfülkével küzdenek a kínaiak a cenzúra ellen

Egy pekingi utcai telefon, amely évekig hallgatott, egy nyáron csörögni kezdett és heteken keresztül csörgött. Ha ezt hallva most a Joel Schumacher által rendezett A fülke jut az eszünkbe, tévedünk, nem thrillerről van itt szó, inkább egy Erin Brockovich-féle történetről. A több héten át szombatonként megszólaló telefon környezetvédelmi segélyhívásokat továbbított Kína északi, Tök-szigetnek nevezett régiójából.

A levegő csípős és mandulaillatú, a házban sem kapunk levegőt, fáj a torkom

– ezt mondta a vonal másik végén Hong Yu asszony egy júliusi délután annak a járókelőnek, aki felvette a telefont. Hong is egy a 2,71 millió lakos közül, akik az észak-kínai sziget tengerparti városában élnek. Évek óta szenvednek egy cinkgyár, valamint számos növényvédő- és vegyszergyártó cég gőzeitől és levegőszennyezésétől.

Az állam lesöpörte

Hiába próbáltak segítséget kérni, a kínai állam nem szereti, ha a lakosok elégedetlenkednek. A Tök-szigeten található cinkkohó Ázsia egyik legnagyobb erőműve, emiatt a vizeik tele vannak nehézfémkomponensekkel, levegőjének ólomtartalma is jóval meghaladja a megengedett határértéket a Greenpeace szerint.

A környezetvédelmi hatóságok 194 gyárat minősítettek magas károsanyag-kibocsátásúnak a 2022-ben közzétett szabályozási lista szerint. A felsorolt gyárak csaknem háromnegyede fém- és vegyipari.

Kína tudja, hogy környezetvédelmi szempontból is érhetik kritikák, ezért az elmúlt években leállította a kevésbé hatékony acélgyárakat, jelentős összegeket fektetett be állami megújulóenergia-projektekbe, különösen a napenergiába és a vízenergiába. A sziget önkormányzati bevételei azonban továbbra is a vegyipartól és a nehézipartól függenek.

Hetekkel azután, hogy a légszennyezéssel kapcsolatos információkat osztott meg az interneten, Hong Yut 24 órára őrizetbe vették. Szabadulása után közzétett egy TikTok-videót, amely feltehetően kényszer hatására készült.

Az előző videóimban szereplő információkat azért találtam ki, hogy lájkokat szerezzek, igazából a szigeten nagyszerű az élet

– és elnézést kért a korábban megosztott „valótlanságok” miatt.

A művész felkarolta

A levegőszennyezés felkeltette az aktív környezetvédő, zöldperformanszairól elhíresült Nut Brother kínai művész figyelmét, aki korábbi akcióiban téglává alakította a pekingi szmogot, a szennyezett folyóvizet pedig levessé. Az ő ötlete volt, hogy az elhagyott telefonfülke lehetne a környezetszennyezéstől szenvedő lakosok forródrótja. Mivel az online cenzorok törölték a netről a panaszokat, a hivatalos beadványokat az önkormányzati hivatal figyelmen kívül hagyta, Nut Brother ezt a régi, de a cenzúrán átsikló technikát javasolta. Ha az ország szívében élő pekingiek felveszik a telefont, megtudják, hogy mi történik honfitársaikkal Kína északi részén.

Nut Brother egy plakátot ragasztott a telefonfülkére, megosztott róla egy klipet az interneten, és felszólította az embereket, hogy menjenek a fülkéhez minden szombaton 15 és 17 óra között, és tudják meg az igazságot.

Önkéntesek egy kis csoportja dolgozott Nut Brotherrel, akik lefilmezték a telefonfülke-projektet, és a környezetszennyezés áldozatainak tanúvallomásait gyűjtötték. Az erőfeszítések meghozták az eredményt: a hatóságok állítják, hogy 21, mérgező gázokat kibocsátó gyárral kapcsolatban indítottak vizsgálatot, a szabályszegő cégeknek fel is kellett függeszteniük működésüket. A sziget lakói azonban attól tartanak, a szennyező tevékenység újraindul, ha már nem kapnak nyilvánosságot, és gyanítják, hogy a gyárak titokban működnek éjszaka, amikor az ellenőrzés kevésbé intenzív.

(Borítókép: Nut Brother 2018. július 12-én. Fotó: Greg Baker/AFP)