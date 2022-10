Az amerikai Massachusetts Institute of Technology (MIT) két finanszírozási szakértője Ukrajnába utazott, hogy megismerje a helyi kutatási rendszer problémáit. A látottak alapján Michael Leskiw, az MIT stratégiai szövetségekért és technológiatranszferért felelős társigazgatója és Julie Kukharengo együttműködésért felelős menedzser kijelentette, a célzott segítség azonnali hatást gyakorolna arra, hogy az ország nyugati részén lévő intézmények talpra álljanak.

Olekszij Shkuratov, az ukrajnai oktatási és tudományos minisztérium európai integrációért felelős miniszterhelyettese szerint az ország kutatási és felsőoktatási infrastruktúrájának 15 százaléka megsérült a háborúban. A Világbank becslése szerint a következő 36 hónapban 105 milliárd euróra lenne szükség a helyreállításra, legalább a legégetőbb területeken, mint amilyen az oktatási és egészségügyi rendszer és infrastruktúra.

Leskiw és Kukharenko szerint ha támogatják a nyugati országrész szervezeteit,

az nemcsak a közeljövőben segít, és nemcsak rajtuk, hanem elvi kiállást is jelent Ukrajna jövője mellett.

Négy olyan intézményt azonosítottak, amelyek azonnali nemzetközi pénzügyi támogatásban részesülhetnek, becslések szerint évi 10 millió euró értékben. Ez fedezné az Ukrajnai Nemzeti Kutatási Alapítványtól (National Research Foundation of Ukraine, NRFU) a védelmi költségvetésbe áthelyezett összegeket, finanszírozási lehetőségeket biztosítana egy tudományos hivatal számára, ami mentorálhatná a fiatal kutatókat, és kapcsolatokat építhetne európai és amerikai intézményekkel.

A háború előtt az NRFU az egész országban támogatott különböző projekteket, de a kelet-ukrajnai kutatók munkája most teljesen ellehetetlenült. A nyugati határához közeli, biztonságosabb városokban élők folytathatnák kutatói munkájukat, de ott a kutatásfinanszírozás apadt el. A pénzhiány miatt a nyugati régió kutatói tendenciózusan hagyják el az országot.

Az USA és az EU is nyújtott már pénzügyi támogatást az ukrán tudósoknak, sőt, az EU különféle támogatási rendszereket hozott létre számukra, ilyen a ERA4Ukraine, a Horizon4Ukraine, az ERC4Ukraine és az MSCA4Ukraine.

Az unió most sürgősségi segély helyett a kutatási és innovációs rendszer újjáépítését és korszerűsítését szeretné hosszú távon támogatni. Leskiw aggódik az „egyéni kiégés” miatt, mert hiába is próbálkoznak az emberek, és hiába dolgoznának, ha nincs pénz, a lelkesedés is elfogy.

(Borítókép: Alexey Furman / Getty Images)