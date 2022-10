Natalie Portman és Kristen Stewart Nobel-díjra is pályázhatna a filmszerepek helyett

Nincs is jobb kombó annál, mint ha a szépség ésszel párosul, hát ha még humor is társul hozzá! El tudjuk képzelni, hogy valaki légiesen gyönyörű, mint Natalie Portman, vicces, mint a Jóbarátokból is ismert Lisa Kudrow, vagy tökéletesen szimmetrikus arcú, merő ragyogás, mint Hedy Lamarr, és még a tudományokban is jeleskedik? Lehet, hogy a fent említett színésznők is megtapasztalták, amiről Euripidész ír: A túl sok ész csak fölingerli ellenünk a többi embert, és ezért váltottak pályát?

A gyönyörű fegyverfejlesztő: Hedy

Az 1913-ban Ausztriában született Hedwig Eva Maria Kielser Hedy Lamarr néven lett egész fiatalon Hollywood csillaga. Első férje Fritz Mandl osztrák fegyverkereskedő, akitől elleste a fegyverek működési elvét, hogy később szomszédjával, George Anthjeil avantgárd zongorista-zeneszerzővel közösen találják fel a lyukszalag segítségével működő rádió-távvezérlésű torpedót. Ezzel a mechanizmussal az adó és a vevő is gyorsan válthat a frekvenciák között, miközben szinkronban maradnak.

A frekvenciaugrás technológiája alapozta meg később a vezeték nélküli technikai vívmányok, például a WiFi, a Bluetooth és a GPS alapjait.

Lisa Kudrow a Jóbarátok előtt kutatónak készült, a Vassar Főiskolán pszichobiológiai tanulmányokat folytatott, apjával, a fejfájás- és migrénprofesszor Lee Kudrow-val vizsgálták a borzalmas fájdalommal járó cluster fejfájás és a bal- vagy jobbkezesség kapcsolatait. 1994-ben, épp a Jóbarátok első évada idején megjelent tanulmányukban megcáfolták azt a korábbi hipotézist, hogy a féloldalas kínzó fejfájás összefüggésben állna a balkezességgel.

Natalie Portman, a Leon, a profi, a Star Wars-saga, a Fekete hattyú szereplője még a középiskola befejezése előtt, 1998-ban publikált egy cikket, ami a hidrogén cukorból történő enzimes előállításával foglalkozik, bemutatva, hogyan lehet a hidrogént szerves hulladékból átalakítani és üzemanyagforrásként hasznosítani. Négy évvel később pszichológiahallgatóként újabb tanulmányt jelentetett meg, amiben bemutatta, hogy a csecsemőkori tárgyi állandóság megjelenése kapcsolódik a hemoglobinkoncentráció növekedéséhez a frontális kéregben.

Agymenők

Kristen Stewart legismertebb szerepe az Alkonyat vámpírlánya, de a Jean Sebergről készült játékfilmből és a Diana életéről készült Spencerből is emlékezhetünk rá. Az elmúlt években rendezésre adta a fejét, a Come Swim című rövidfilmet 2017-ben dirigálta. Ennek munkálatai közben az Adobe kutatómérnökével, Bhautik Joshival dolgozott együtt, és egy új technikát alkalmaztak. Ez a módszer neurális hálózatokat használ a kép művészi átrajzolására: a Come Swim kulcsjeleneteit ennek segítségével alkották újra a rövidfilmet ihlető impresszionista festmény stílusában. Stewarték azt akarták megörökíteni, hogy a technika hogyan használható egy kreatív folyamatban.

Mayim Bialikot leginkább Az ifjú Sheldonból és az Agymenőkből ismerhetjük, ahol idegtudóst játszott. Az a vicces, hogy Bialik az életben is idegtudós. Miután 2000-ben a Kaliforniai Egyetemen szerzett idegtudományi diplomát, posztdoktori ösztöndíjat kapott az UCLA Mental Retardation Research Centerben, majd megszerezte idegtudományi PhD-jét is 2007-ben. Doktori disszertációja a hipotalamusz szabályozása és a Prader–Willi-szindróma kapcsolatáról szólt. A betegség az elhízás gyakori formája, falánksággal jár, és egy gén meghibásodása okozza. De tudósság ide vagy oda, Bialikot felfedezte a filmipar, és ő azóta is forgat.

Ezek után mondja valaki, hogy aki szép, az nem lehet okos.