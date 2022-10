Gyilkos bacik a lakásban: végig rosszul takarítottunk?

Azt hihetnénk ház- és lakástakarítás témában már nincs számunkra új a nap alatt. Szivacsok, fertőtlenítők, rongyok, bio- és vegyszeres anyagok garmadája áll rendelkezésünkre, hogy megszabaduljunk a makacs ragacsoktól, szennyeződésektől, vízkőtől. De biztos minden helyre eljutunk, ahova el kell?

Azt már tudjuk, hogy a szivacs halálos lehet, hogy a cipőtalp durva szennyeződéseket szállít szőnyegeinkre, de a Washington Post most összeszedte az általunk kevésbé ismert és látogatott bacibulik helyszíneit, így új lendülettel láthatunk neki a lakás tisztításának.

Fogkefe és lefolyó a veszélyzónában

Tegyük a szívünkre tiszta, lefertőtlenített kezünk és valljuk be, hetente hányszor tisztogatjuk a fogkefetartót? Na ugye! Pedig ha a fürdőszoba és a wc egy helyiség, akkor nem ártana akár naponta is, mert a fogkefékre és a tartójukra a wc öblítéskor levegőbe kerülő székletbaktériumok könnyen letelepszenek. Az Arizonai Egyetem 2021-es tanulmánya szerint ezek a mikroorganizmusok bármire leszállnak, úgyhogy veszélyben van a csap és minden a közelben. Ezt meg tudjuk akadályozni, ha lecsukjuk a fedelet, mielőtt leöblítjük a vécét, vagy a kényes cikkeket elzárva tartjuk.

Óriási mikrobafészek a csap lefolyója is, akár a konyhait, akár a fürdőszobait vizsgáljuk, egy külön csíraország található itt, amiknek kialakulását segíti a víz szétfröccsenése is - terjednek!

De felvehetjük velük a harcot: zsírtalanító tisztítószerrel csatára fel! Arra figyeljünk, hogy ha gumitömítés van a lefolyóban, ne ecettel puceváljuk, mert akkor hamar tönkremegy.

A szivacsokról már ejtettünk szót, hihetetlen mennyiségű kórokozót tárolnak, de a konyharuha is kitűnő fészek nekik. A pamutok minden szennyeződést beszívnak, miközben takarítunk, törölgetünk velük vagy beléjük töröljük a kezünket. A szakértők szerint minden használat után újat kellene elővenni, ami kicsit sok mosással és vasalással (ezt nem hagyhatjuk el, mert kitűnő utolsó fázis a fertőtlenítéshez) járna, de legalább naponta vegyünk egy frisset.

Ki gondolta, hogy a kávégép is veszélyes? Ön, kedves olvasó, mert okos, igaza is van, mert a kávéfőző tartályában rengeteg élesztő- és penészbaktérium cseveg a koffein finom illatát élvezve. De ha havonta megtisztítjuk, mondjuk víz és ecet keverékének segítségével, máris megszüntetjük a kórokozók kávéházát.

Robotgépek és állatok

A konyhai gépek gombjairól szintén nem szabad megfeledkezni, kész csíramágnesek, mert gyakran és sokszor koszos kézzel érintjük meg őket. De az ecet és a víz náluk is beválhat. Mire gondoljunk még? Például az uzsonnás dobozokra, amik könnyen bepenészesedhetnek, nehezen tisztítóhatóak és a sokáig benne tárolt ételek miatt gyorsan válhatnak a baktériumok keltetőivé. Ha mosógépbe nem tehetjük be, fertőtlenítő vagy ecet spray lehet a megoldás a tisztításukra.

Mi van még a konyhában? A kutya vagy macskatál, ezeket is rendszeresen mosni kell forró, szappanos vízzel és mindenképp külön szivaccsal, ne a mi konyhai spongyánkkal. Az állatok játékait szintén érdemes rendszeresen tisztítani szappanos áztatással, mosógéppel.

Most már szép tiszta a lakás, eltüntettük a veszélyes kis mikroorganizmusokat, vagyis elmehetünk sétálni egyet, hogy kifújjuk magunkat. Fogjuk meg a kulcsunk, és a pénztárcánkat is, hátha megjutalmazzuk magunkat egy sütivel, és indulás. De nocsak, mik nyüzsögnek a kulcsok és a buksza felületén? Bizony, ott is megtalálhatóak, na akkor vissza az egész, még nem mehetünk sehova. Először áztassuk a fémkulcsokat habos vízbe, majd a kulcstartókat dörzsöljük át alkoholos ronggyal – ezt még az erszények is elviselik.

A legjobb egyébként, ha a munkanap végén nem visszük be a világot megjárt táskánkat a konyhába, a fürdőszobába, inkább az előszobába rakjuk be egy szekrénybe vagy akasszuk fogasra. Hagyjuk kint a mikrobákat!

(Borítókép: Grace Cary / Getty Images)