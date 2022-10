Alig jelent meg, már neki is mentek a kormány új rendeletének

A szervezet közleményében tudatta szerkesztőségünkkel, hogy élesen kritizálja a kormány frissen megjelent rendeletét, amellyel megtiltanák az új napelemes rendszereknél a hálózatra való betáplálást. Ezzel a Greenpeace szerint százezrektől zárnák el azt a lehetőséget, hogy klímabarát megújuló energiával mérsékeljék energiakiadásaikat, ami megengedhetetlen a klíma- és energiaválság közepén.

Október közepén jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kormány változtatást tervez a napelemeknél, és felfüggesztik a betáplálás lehetőségét az újonnan becsatlakozóknál.

A Greenpeace szerint a klíma- és ökológiai válság, illetve az energiaválság megoldásához a megújuló energián keresztül vezet az út. A szervezet ezért érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amelyekkel leállítják a napelemes fejlesztéseket. A napenergia használata már eddig is jelentős mértékben csökkentette Magyarország szén-dioxid-kibocsátását, mérsékelte Magyarország energiaimport-függőségét és mintegy 150 ezer háztartás energiakiadásait. Ezért a Greenpeace petíciót indított a napenergia széles körű elterjesztéséért, közvetlenül azután, hogy a kormány rendelete nyilvánosságra került.

Nem akadályozni kell a fejlesztéseket, hanem elhárítani az akadályokat

A zöldszervezet petíciójában négypontos követeléslistát fogalmazott meg. Szeretnék elérni, hogy a korábbi nyertes napelemes lakossági pályázatok minél hamarabb megvalósulhassanak, illetve hogy a kormány korábbi ígéreteinek megfelelően a pályázatok második fordulóját is írják ki. Nyitott betáplálási lehetőséget szeretnének a hálózatra minden új igénylőnek október 31. után is, és intézkedést várnak a kormánytól, hogy a hálózat fejlesztésével hosszú távon, kiszámítható módon bővülhessen a lakossági napenergia-szektor.

Most nem akadályozni kell a megújulós fejlesztéseket, hanem – a többi uniós országhoz hasonlóan – az akadályokat el kell hárítani ezek útjából. A családok számára nem megdrágítani és értelmetlenné kell tenni a tervezett beruházásukat, hanem segíteni őket, hogy klímabarát, olcsó áramot termelhessenek, és ezzel gyorsan és érdemben tudják csökkenteni az energiaköltségeiket. Ehhez pedig minél több napelemes beruházásra van szükség, amivel ráadásul az ország szén-dioxid-kibocsátása és energiafüggősége is gyors ütemben csökkenthető

– mondta Perger András, a Greenpeace klíma- és energiakampány-felelőse.

A Greenpeace már a bejelentéskor úgy kommentálta az intézkedést, hogy „a magyar állam ezzel a lépéssel a napenergiás fejlesztéseket nagyjából kinyírta”.

Ezután a szervezet tételes listát tett közzé a közösségi médiában, hogy pontosan mi a baja a döntéssel. Ebben többek között az szerepelt, hogy a döntést egyik napról a másikra, minden előzetes egyeztetés nélkül jelentették be, a döntésre és következményeire sem a beruházást tervező magánszemélyek, sem a napelemes rendszerek forgalmazásával, telepítésével foglalkozó vállalkozók nem tudtak felkészülni, illetve csúsztatásnak nevezték a döntés indoklását is, hogy a hálózat országosan ne bírná el ezeket a rendszereket. A szervezet szerint helyi problémák lehetnek ugyan a hálózattal, de a szolgáltató ilyen esetekben eddig is elutasíthatta az engedélykérelmet.

Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára az Indexnek elmondta: egyszerűbb lesz a lakossági napelemek beszerelésének engedélyeztetése. Rendkívüli nyilatkozatában elmondta, milyen energiaforrással látná el a saját házát, ha most kellene megépítenie.

(Borítókép: plus49 / Construction Photography / Avalon / Getty Images)