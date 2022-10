Csúnyán kibabrált az Instagram sok magyarral

Sok felhasználó arról számolt be, hogy az alkalmazás a közösségi alapelvek megsértésére hivatkozva felfüggesztette a hozzáférést a profiljához. Az érintett emberek nagy száma és az érintett fiókok látszólag ártatlan jellege azonban arra engedett következtetni, hogy a problémát egy hiba okozta – teszi hozzá a lap.

Az Instagram nem válaszolt azonnal a The Independent kérdéseire, és nyilvános platformjain sem foglalkozott a problémával. Mindez mindössze néhány nappal a Meta társalkalmazásánál, a WhatsAppnál történt leállás után következett be.

A Downdetector oldalán sokan jelezték, hogy valami gond van az Instagram-fiókjukkal. Az anomália pontos oka még nem ismert, ám időközben kiderült, hogy központi problémáról van szó, ezt az Instagram hivatalos Twitter-fiókja is megerősítette ; írja a PCWorld Magazin. A cég bocsánatot kért az érintett felhasználóktól, és közölte, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown