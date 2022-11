Hiába a háziasszonyok álma, méreg lehet a teflonban

A tapadásmentes teflon óriási találmány, a szakácsok álma, a háziasszonyok legjobb barátja, ami forradalmasította a sütés-főzést. Az 1938-ban véletlenül felfedezett anyaggal azonban van egy nagy probléma, amire nem fordítunk elég figyelmet: a sérült teflon komoly egészségügyi kockázatot jelent, és a környezetet is szennyezi. A felszínén károsodott teflonedényeket azonnal ki kell dobni, bármilyen sokba is kerül egy új, bármennyire is ragaszkodunk hozzájuk.

Több ezer műanyagszemcse

A ScienceAlert által közzétett tanulmányból kiderül, hogy körülbelül 9100 apró részecske szabadul fel, amikor egy teflonnal borított serpenyő megsérül, és ezek a minirészecskék könnyedén beszivárognak az ételeinkbe.

Egy ausztrál kutatócsoport Raman-spektroszkópiával, a molekulaszerkezet elemzésére szolgáló technikával analizálta a mikro- és nanoműanyagokat a teflonon. Algoritmusokkal azt is kiszámolták, mennyi mikroműanyag kerülhet az ételeinkbe a teflonról. A kísérletben egy edényt darabokra vágtak, és szimulálták a főzési folyamatot, így derült ki, hogy egy nagyon rossz állapotú bevonatról akár 2,3 millió részecske is felszabadulhat főzés közben csupán harminc másodperc alatt.

A teflon, vagyis a politetrafluor-etilén az „örök vegyszerek” családjába tartozik, amelyek fokozottan veszélyeztetik az egészségünket és környezetünket. A mikroműanyagok toxikus vegyületek, amelyek a szervezetünket és az élővilágot is alattomosan és nagy mértékben károsítják. Ahogy az Index is megírta már, a csecsemők szervezetében még a felnőttekénél is több mérgező mikroműanyagot mutattak ki, valószínűleg a plasztiktálak és evőeszközök, -rágókák, -cumik miatt.

Youhong Tang, az ausztráliai Flinders Egyetem anyagmérnöke szerint

A műanyagrészecskék felszabadulásának mértéke még mindig nem ismert, ezért további kutatásokra van szükség, főleg a teflon veszélyességét illetően.

A probléma orvoslására a gyártók máris elkezdték ellenállóbbá tenni a bevonatokat. De amíg ezek az új teflonok elkészülnek, addig mi is tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket: száműzzük a sérült teflonokat a konyhából, figyeljük az edények sérüléseit, és ne kapargassuk éles tárggyal, fémmel, dörzsszivaccsal az edényeket.

(Borítókép: Spencer Weiner / Getty Images Hungary)