Miért küzd mindenki büdös szájjal reggel?

Az ébredés utáni percek nem túl párcsalogatók, hiába látjuk azt a filmekben, hogy a friss szerelmesek, házaspárok kinyitván a szemüket, egyből egymás szájában kötnek ki. Ez általában nem így történik: aki korábban ébred, rohan is fogat mosni, mert még mi magunk is érezzük csöppet sem vonzó reggeli szájszagunkat. De miért van ez, és mivel előzhetnénk meg?

Sally J. Cram washingtoni parodontológus a fogágy, az íny és a szájnyálkahártya betegségeivel foglalkozik, és azt mondja,

amikor alszunk, a szánk kiszárad, a szagot termelő baktériumok pedig elszaporodnak.

A horkolóknak vagy a nyitott szájjal alvóknak még gyorsabban kell futniuk a fogkeféért az első csók előtt, mert nekik hamarabb kiszárad a szájuk, vagyis erősebb lesz a reggeli lehelet „illata”.

További fontos előidézők

A szájszagot súlyosbíthatja a dohányzás, ugyanis a cigizés nemcsak szárazabb szájhoz vezet, de a száj hőmérsékletét is növeli, ami kedvez a baktériumoknak. Bizonyos gyógyszerek is kiszáríthatják a szájat, ezért lehet, hogy a több gyógyszerrel élők még erősebb szagot tapasztalhatnak ébredés után, de a keményebb fogyókúrák ketonfelszabadulása is jellegzetes reggeli szájbűzt okozhat.

A szagért bizonyos betegségeket is okolhatunk, gondoljunk csak a cukorbetegek acetonos leheletére, a vesebetegek ammóniakipárolgására, a májbetegek hússzagára. Ahogy a nátha és általában a felső légúti betegségek, az emésztőrendszeri problémák, a reflux, a daganatok is okozhatnak kellemetlen leheletet. Az allergia szintén bűnös lehet, mert a torok hátsó részében felgyülemlő nyálka a baktériumok táplálékforrásává válik, vagyis kedvez elterjedésüknek.

A jó hír, hogy a reggeli szájbűz kis odafigyeléssel kezelhető. A szájban elszaporodó baktériumokat alaposabb tisztítással eltüntethetjük, ehhez jó eszköz lehet a hosszabb ideig, legalább két percig tartó fogmosás és a nyelvtisztítás is. Ahogy Irwin Smigel New York-i fogorvos, az American Society for Dental Aesthetics elnöke és alapítója mondja,

a rossz leheletért 85 százalékban a nyelv okolható.

Az alaposabb fogmosást még fogselyemmel is felturbózhatjuk, mert ez az okos kis eszköz képes a fogkefénél hatékonyabban eltávolítani a fogak és az íny közé ragadt ételmaradékokat. Szintén hasznos lehet az esti szájöblítés, ami megszabadít a szagtól, de csak ha az előírt ideig öblögetünk – ha 30 másodpercig kell, akkor ne köpjük ki hamarabb, mert úgy nem lesz hatékony a baktériumok ellen.

