Egyszerre kezelheti a rákot és a koronavírust is egy új gyógyszer

Bár a védőoltás egyértelműen életmentő védelmet nyújthat a Covid–19-cel szemben, a tudósok azonban még mindig keresik a súlyos fertőzések kezelésének módjait, többek között azoknál az embereknél, akik nem kaphatnak védőoltást, vagy egy olyan lehetséges esetnél, ha a vírus olyan veszélyes új törzse jelenne meg, amely megkerülheti a vakcinával való védelmet.

Amy S. Lee, a USC Keck School of Medicine biokémia és molekuláris orvostudomány professzora által vezetett kutatócsoport egyik új tanulmánya most azt mutatja, hogy a GRP78 nevű dajkafehérje, amely más vírusok terjedésében is szerepet játszik, alapvető szerepet játszhat a SARS-CoV–2, a Covid–19-et okozó vírus terjedésében is. A tanulmány azt is kimutatta, hogy a GRP78 termelésének blokkolása, illetve aktivitásának gátlása egy új célzott gyógyszerrel nagymértékben csökkentette a SARS-CoV–2 szaporodását, amely az új törzsek kialakulásakor is hatékony maradhat – olvasható az EurekAlert oldalán.

A SARS-CoV–2 elleni küzdelem egyik fő problémája, hogy folyamatosan mutálódik és alkalmazkodik, hogy hatékonyabban fertőzzön és szaporodjon a gazdasejtekben. Ha folyamatosan üldözzük a vírust, ez elég nagy kihívást jelenthet, ráadásul kiszámíthatatlanná is válhat miatta

– magyarázta Lee, aki egyben a Judy és Larry Freeman alapkutatási tanszék vezetője is.

A Keck School of Medicine kutatói már egy 2021-ben megjelent tanulmányban is kimutatták, hogy amikor a SARS-CoV–2 a szervezetbe jut, a GRP78 eltéríti a sejteket, hogy más sejtreceptorokkal együttműködve a SARS-CoV–2 vírust a sejtek belsejébe juttassa, ahol aztán szaporodni és terjedni tud. Kérdéses maradt azonban, hogy a GRP78 feltétlenül szükséges és nélkülözhetetlen-e a SARS-CoV–2 emberi tüdősejteken belüli szaporodásához.

A SARS-CoV–2 vírussal fertőzött emberi tüdőhámsejteket vizsgálva a kutatócsoport megfigyelte, hogy a vírusfertőzés fokozódásával a fertőzött sejtek nagyobb mennyiségű GRP78-at termelnek. Amikor ezeket a sejteket később SARS-CoV–2 vírussal fertőzték meg, kisebb mennyiségben termelték a vírus tüskés fehérjéjét, és sokkal kevesebb vírust szabadítottak fel, hogy megfertőzzenek más sejteket,

bizonyítva, hogy a GRP78 szükséges és nélkülözhetetlen a vírus replikációjához és termeléséhez.

Nem csak a koronavírust gyógyíthatja

Annak további feltárása érdekében, hogy a GRP78 célba juttatása működhet-e a Covid–19 kezelésében, a kutatók egy nemrég azonosított, HA15 néven ismert kismolekulás gyógyszert is teszteltek a fertőzött tüdősejteken. Ez az egyébként rákos sejtek ellen kifejlesztett gyógyszer specifikusan kötődik a GRP78-hoz, és gátolja annak aktivitását.

A Michigani Egyetem kutatóival együttműködve S. Lee és csapata felfedezték, hogy a HA15 és a YUM70 (egy másik GRP78-gátló) képes elnyomni a mutáns KRAS-fehérjék termelését és csökkentik az ilyen mutációkat hordozó rákos sejtek életképességét hasnyálmirigy-, tüdő- és vastagbélrák esetén. A Neoplasia című folyóiratban közzétett eredmények azt sugallják, hogy a GRP78 célzott kezelése segíthet ezeknek a halálos rákbetegségeknek a leküzdésében.

(Borítókép: Thomas SAMSON/AFP)