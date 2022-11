Ha szerencsések vagyunk, és eljutunk Svédországba, meglepődve tapasztalhatjuk, hogy sok svéd ház ablakait nem takarja függöny, és lámpák világítják be az üvegtáblákat – akár egész éjjel. De miért nem védik magánéletüket, és miért nem spórolnak az árammal?

Érthetetlen lehet számunkra a svéd, függöny nélküli ablak, hiszen mi, ahogy leszáll az éj, egyből lehúzzuk a rolót, becsukjuk a spalettát, leengedjük a redőnyt, elhúzzuk a függönyt, mert nem akarjuk, hogy mindenki belelásson az életünkbe. A lámpákat is lekapcsoljuk, ha kimegyünk a szobából, főleg a mostani, vészterhes időkben. Ezzel szemben a svédek nemhogy a függönyt nem húzzák be, de még ki is világítják ablakaikat, így aztán már csak az nem lát be hozzájuk, aki nem akar, és pazarolják az áramot is. Mi ebben a ráció?

Nehogy eltévedjenek!

A svéd ablakvilágítások a keret fölé vannak felszerelve, vagy az ablakpárkányon állnak. Ennek az esti-éjszakai pilácsnak komoly tradíciója van a skandináv országban.

Évszázadokkal ezelőtt azért kezdték kivilágítani az ablakokat, hogy a hóviharban eltévedt embereknek segítsenek a hazajutásban.

A fények jelezték, merre vannak az utcák, és mutatták, hogy hova lehet bekopogni segítséget kérni. Ráadásul a kis gyertya hője lehetővé tette, hogy az ablak ne fagyjon be, így a természetes fény is bejutott a helyiségekbe.

A quora.com szerint a svédek – a biztonság és a segítségnyújtás lehetősége miatt – így jelölik meg a lakott házakat. Nem mellesleg a városkép is barátságosabb a finoman derengő ablakoktól, mert a gyenge, meleg fény megvilágítja az utcát és otthonossá teszi a városokat. És a magánéletük sincs veszélyben, mert csak azok az ablakok kapnak fényt, ahol nem tartózkodnak, vagy ha mégis, akkor elhúzzák a függönyt, és mögötte pislákol fel a kis lámpa fénye.

Szerencsére pazarlásról sincs szó, mert csak nagyon gyenge, 1-2 wattos izzókkal világítanak, de még ezek is termelnek egy kis hőt, és így a fűtéshez is hozzájárulnak. A svédeknek azért sem kell aggódniuk a pazarlás miatt, mert az ország energiájának nagy részét tiszta forrásból nyeri, főleg vízenergiából.

