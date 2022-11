Miért gyakoroljuk a lefelé néző kutyát?

Bebizonyosodott, hogy a jóga pozitív hatással van a kognitív képességekre, a szorongásra és a depresszióra is.

Sok érvet hallottunk már a jóga ellen és mellett. Európai embernek nem való, spirituális katyvasz vagy a legjobb nyújtó gyakorlatok, csak svéd torna. Vizsgáljuk most meg, milyen előnyei lehetnek a jógázásnak, ha mégis felkapunk egy matracot, és belevágunk.

A jóga a testet és az elmét harmonizálva érdekes hatással van az agyra és a mentális egészségre. A gyakorlatsor fizikai jótékony hatásairól már sokat írtak, ezek szerint

javítja az egyensúlyt, a rugalmasságot, erősíti az izmokat és a szívet.

De az immunrendszert és a mentális egészséget is megacélozza. Hogy történik ez? A jóga sajátossága, hogy nem csupán a testmozgásra fókuszál, hanem a légzés- és figyelemszabályozásra is. Kínai kutatók a közelmúltban a jóga hatásait vizsgáló tanulmányok eredményeit analizálták, mágnesesrezonancia-képalkotást (MRI) alkalmaztak a jóga agyra gyakorolt hatásának megfigyelésére. Ezek alapján javulást mutattak ki a jógázók egyes agyi régióinál (növekedtek és aktivizálódtak). Ezek a változások főként a prefrontális kéreg, a hippokampusz, a temporális lebeny, az insula és a cinguláris kéreg szintjén mennek végbe – ezek elsősorban az érzelmi szabályozásban, a memóriában vesznek részt.

Stresszcsökkentő fapóz?

Negyvenkét tanulmány metaanalízise a jóga és a stressz kölcsönhatásait vizsgálta, ez alapján a jóga csökkenti a stresszt, hatással van a frontális kéreg (önkontroll, érzelmek szabályozása) és az agy parietális kérgének (szenzoros információk feldolgozása) aktivitására. Miért történhet ez?

A jógagyakorlatokat meditálás kíséri, amikor a légzésre, egyes testrészekre, az adott pillanatra kell fókuszálni. Ezek az elmélyülések segítik elő az agy bizonyos területeinek aktivizálását, ezzel párhuzamosan csökken a mentális terhelés és a stressz. Huszonhét, gyerekeken és serdülőkön végzett tanulmányban vizsgálták a jóga szorongásos-depressziós tünetekre gyakorolt hatását. Az esetek hetven százalékában a fiatalok szorongásos tünetei csökkentek a jógázást követően. De ugyanez megfigyelhető volt felnőtteknél is, a depressziós, stresszes tünetek lényegesen gyengültek a gyakorlatok után. Azt azonban a kutatók is beismerik, hogy a jótékony hatások talán a csoportban, közösségben együtt végzett tevékenységnek tudhatók be.

Persze szorongásos zavar esetén a jóga gyakorlása nem helyettesíti az orvosi és pszichológiai ellátást.

Egy 2020-ban közzétett metaanalízis alapján a jógagyakorlatok után a kognitív károsodással küzdő felnőttek figyelmi, memóriabeli és gátlási teljesítménye javult. Ez valószínűleg a torna közben fenntartott, irányított figyelemnek és a meditációs gyakorlatoknak köszönhető.

