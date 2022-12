Készülőben a jövő farmere

„Örök divat.” – Ha ezt halljuk, eszünkbe juthat a kis fekete ruha, a blézer vagy a farmer. Ez utóbbi a 19. századi Amerikából indult hódító útjára a bányászok, aranyásók és farmerek gardróbjából. A tartós, strapabíró, szegecsekkel tűzdelt nadrág bevette a 20. századot, és hódító útja még mindig tart. A fazonok, a színek, a stílusok változhatnak, de a farmer örök darabnak tűnik, ami szép és jó, csak egy baj van: nagyon környezetszennyező az előállítása.

Egy három évvel ezelőtti kutatás szerint a divatipar a második legnagyobb vízfelhasználó, a globális szén-dioxid-kibocsátás 8-10 százaléka írható a számlájára, ami meghaladja a nemzetközi repülőjáratok és a tengeri hajózás kibocsátását. A változtatás és az innováció tehát elkerülhetetlen, különösen a farmergyártásban, ami élen jár az erőforrás-felhasználásban, a vegyi szennyező anyagok kibocsátásában.

A nagy farmerkongresszus

A Denim Futures Hongkongban megrendezett konferencia azért jött létre ősszel, hogy a farmeripar főszereplői megvitathassák, hogyan tehetik fenntarthatóbbá a ruhadarab gyártását. A rendezvény vezérfonala, hogy a farmer jövője az innovatív technológiák szélesebb körű elterjedésében rejlik. Az újítások bevezetésével csökkenthető lenne az energia-, víz-, vegyianyag-felhasználás és az üvegházhatású gázok kibocsátása.

Az egyik jó példa az innovatív szál használata, ami az indigó pigmentet beillesztené a szálgyártási folyamatba, így megspórolható lenne a sok vízzel és vegyszerrel járó színezés, csökkenne a szennyvíztermelés is.

Egy másik típusú innovatív szál teljes egészében textilhulladékból vagy újrahasznosított műanyag palackból készül, más forradalmi szálakat fenntartható és növényi alapú anyagok keverékéből állítanak elő.

A Jeanologia G2 Dynamic, a fenntartható farmerek kutatója ózontechnológiát használ a színek fakítására, így akár a víz 95 százalékát, a vegyszerek 100 százalékát, az energia 80 százalékát és a szénlábnyom 40 százalékát is megtakaríthatja. Legújabb innovációjuk a H2 Zero, amely újrahasznosítja a vizet a mosási folyamatban. Az Archroma, a zöld megoldások irányába mutató speciális vegyi anyagok piacvezetője folyékony festékeket fejlesztett ki, amely körülbelül feleannyi szennyvizet termel, mint a normál festékek. A Resortecs cég a hőtechnikát, az ipari tervezést és a vegyészmérnökök tudását dolgozza ki a legkorszerűbb ruhaipari megoldások elérésében, így hozták létre a Smart Stitch oldódó szálat, ami hatékonyabbá teszi a farmerek újrahasznosítását, csökkenti a veszteséget.

Az innovatív elemeket be kell építeni már a farmer tervezési szakaszába, ezért jött létre a koncepcionális farmerprojekt Reinventing the Future of Jeans néven. Ennek célja egy olyan farmer megtervezése, amely a gyártástól a hordáson át csak innovatív elemeket tartalmaz.

A divat körkörössé tételének kritikus eleme a szálak újrahasznosításának növelése. Jelenleg évente 92 millió tonna textilhulladék keletkezik, ennek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra, de már erre is vannak ötletek, amik a mechanikai újrahasznosítástól a természetes és szintetikus szálakat egyaránt megcélzó kémiai újrahasznosításig terjednek.

A farmer mindig alkalmazkodott a kor elvárásaihoz és divatjához, szerencsére ma a legnagyobb trend a zöld előállítás.

(Borítókép: Shutterstock)