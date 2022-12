Úgy néz ki, a kannabisz mégsem lesz túl jó fájdalomcsillapító

A kannabisz kétségkívül az egyik legszélesebb körben használt kábítószer a világon, és bár csak néhány országban legális a szabadidős használata, egyre több helyen hagyják jóvá az orvosi célú alkalmazását is. Az ugyanis sohasem volt titok, hogy a növényből készült különböző kivonatok kifejezetten erős fájdalomcsillapító hatással bírnak – vagy mégsem?

A fájdalomcsillapítás az egyik leggyakoribb ok, amiért az emberek az orvosi kannabisz fogyasztását választják. Egy amerikai országos felmérés szerint a válaszadók 17 százaléka számolt be arról, hogy háziorvosa hagyományos fájdalomcsillapító helyett kannabiszt írt fel számára, míg ez a szám Európában, Kanadában és Ausztráliában a becslések szerint 17 és 30 százalék közé is eshet.

Jól látható tehát, hogy a kannabiszt (és a kannabiszból származó termékeket, mint például a CBD-t) széles körben használják a fájdalom csökkentésére, az azonban még mindig nem világos, hogy mennyire hatékony ebben a tekintetben. Ezt igyekezett feltárni egy nemrégiben készült tanulmány, amely november 28-án a Journal of the American Medical Association folyóiratban lett közzétéve. Mint kiderült, meglehet, hogy a kannabisznak még sincs olyan jó fájdalomcsillapító hatása, mint azt korábban hittük.

Fejben dől el

A tudósok 20 olyan, korábban már elvégzett kutatás eredményét vetették össze, ahol a klinikai fájdalommal küzdő páciensek egy részét kannabisszal, míg másik részét placebóval kezelték. A placebo egy olyan anyag vagy eljárás, amely az érintett tudomása szerint változtatni képes bizonyos tüneteket vagy külső-belső testi észleleteket, ám valójában nem bír az e változásokhoz szükséges farmakológiai vagy specifikus hatással – így ha mégis tapasztal magán bárminemű változást, az csakis saját magának köszönhető.

A kiválasztott tanulmányok különböző fájdalomállapotokat (például neuropátiás fájdalmat) és a kannabisztermékek típusait vizsgálták – beleértve a THC-t, a CBD-t és a szintetikus kannabiszt. Azt is fontos hozzátenni, hogy a különböző kutatások során az orvosok a hatóanyagot különböző módokon juttatták a páciensek szervezetébe, így volt, aki tabletta, míg más spray, olaj vagy cigaretta formájában jutott kannabiszhoz vagy annak kivonatához.

Több mint 1500 páciens eredményeinek vizsgálata után a friss tanulmány kimutatta, hogy a fájdalom a placebóval történő kezelés után is szignifikánsan csökkent, az alanyok már kevésbé érezték intenzívnek azt.

A fájdalomcsökkenés mértéke persze alanyonként eltérő volt, az azonban még a legkedvezőtlenebb esetekben is mérsékelt volt, a legtöbb helyzetben pedig jelentős.

Túljártak a kutatók eszén

A tanulmány azonban azt is kimutatta, hogy sok résztvevő képes különbséget tenni a placebo és az aktív kannabisz között, annak ellenére is, hogy szaguk, ízük és megjelenésük teljes egészében azonos. Mindez pedig nagyban befolyásolni tudja a kutatás végeredményét, ha ugyanis a páciensek tudatában vannak annak, hogy valós készítményt vagy csak placebót kapnak, sokkal nagyobb valószínűséggel adnak elfogult értékelést.

Azoknál a vizsgálatoknál egyébként, ahol sem a kutatók, sem a páciensek nem tudtak arról, hogy milyen készítménnyel dolgoznak (tehát csak a kutatás vezetője volt tisztában ezekkel a dolgokkal), az eredmények alapján ugyancsak az volt kijelenthető, hogy a placebóra adott pozitív visszajelzések szintén magasak voltak – így ilyen téren megdőlni látszik a kannabisznak tulajdonított fájdalomcsillapító hatás.

(Borítókép: Gyógyászati kannabisztermesztés a kolumbiai Antioquiában 2021. november 2-án. Fotó: Juancho Torres / Anadolu Agency / Getty Images)