Rendkívüli áttörést értek el a rákkutatás területén

Egy eddig nem látott módszeren alapuló, rákszűrésre alkalmazható tesztet mutatott be Japán egyik vezető biotechnológiai vállalata. A Hirotsu Bio Science megoldása kizárólag a hasnyálmirigyrák észlelésére összpontosít, azt azonban ennek köszönhetően már a korai stádiumban is képes kimutatni, számolt be a Reuters.

Mindehhez a cég a Caenorhabditis elegans néven ismert, genetikailag módosított fonalférgeket használja, melyeknek a kutyákénál is érzékenyebb szaglásuk van, így azok szó szerint képesek kiszagolni a rákos sejteket és elindulni azok felé. A teszt elvégzéséhez a pácienseknek vizeletmintát kell adniuk, melyet a laborban egy Petri-csészében kevernek össze a fonalférgekkel, melyeknek reakcióját figyelik meg a szakemberek.

Éveken át fejlesztették

Mint írtuk, a módszert még az 1990-es évek közepén kezdték el kifejleszteni, az elmúlt 28 évben pedig több mint 300 ezer ember vett részt a kutatás különböző fázisaiban, akik közül körülbelül 20 ezer emberről tudták megállapítani, hogy a szervezetében fellelhetők különböző, hasnyálmirigyrákra utaló sejtek.

A rák és az ilyen jellegű betegségek korai felismerésében nagyon fontos, hogy képesek legyünk nagyon kis mennyiségű rákos sejtet is érzékelni. Amikor pedig erről van szó, úgy gondolom, hogy a gépeknek esélyük sincs azokkal a képességekkel szemben, amelyekkel az élő szervezetek rendelkeznek

– magyarázta Takaaki Hirotsu, a vállalat alapítója és vezérigazgatója, aki később azt is elárulta, az N-Nose plus Pancreas nevű tesztet először 2020-ban kezdték el széleskörűen tesztelni, Japánban azonban most már bárki számára hozzáférhető, 2023-ban pedig az Egyesült Államokban is szeretnék elérhetővé tenni. Azt, hogy Európában mikor jelenhet meg, vagy hogy egyáltalán megjelenhet-e a teszt, egyelőre nem tudni.

A teszt ára jelenleg 70 000 japán jen (körülbelül 200 ezer forint), ami meglehetősen borsosnak mondható, ha azt nézzük azonban, hogy minden eddiginél korábbi fázisban ki tudja mutatni a hasnyálmirigyrákot, már más fénybe kerül az árazás. Mindezek ellenére Hirotsu azt nyilatkozta, hogy a jövőben mindenképp csökkenteni szeretnék a termék előállítási költségeit – így az ajánlott fogyasztói árat is.

A vezérigazgató a Reutersnek adott interjújában arra is kitért, hogy elsősorban miért pont a hasnyálmirigyrák azonosítására összpontosítottak. Mint kiderült, ennek hátterében az állt, hogy méréseik szerint ez volt az a ráktípus, melynek jelenleg a legnehezebb a felismerése, viszont nagyon gyorsan képes terjedni – az elkövetkező években a vállalat azonban azt tervezi, hogy célzott teszteket vezet be a májrák, valamint a méhnyak- és emlőrák kimutatására is.

Néhány orvos megkérdőjelezte az áttörést

A Hirotsu Bio Science új fejlesztésével azonban nem mindenki elégedett a szakmában, több orvos is bírálta például azt, hogy cég a fogyasztókat közvetlenül, reklámokkal közelíti meg, és kétségbe vonták maguknak az eredményeknek az orvosi hasznosságát is. Maszahiro Kami, a tokiói Medical Governance Research Institute vezetője szerint a hamis pozitív eredmények jóval meghaladhatják a hasnyálmirigyrák tényleges eseteinek számát, így az eredmények „teljességgel használhatatlanok”.

A felvetésre persze a vállalat is reagált: kiadott közleményükben úgy nyilatkoztak, hogy az általuk kifejlesztett N-Nose plus Pancreas nevű teszt pontossága megállja a helyét más diagnosztikai tesztekkel összevetésben. Emellett pedig emlékeztették a szakmát, hogy a terméket egy olyan korai szűrőeszköznek szánják, amely hamarabb irányíthatja a betegeket további vizsgálatokra és kezelésekre.

(Borítókép: Kim Kyung-Hoon / Reuters)