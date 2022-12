Ezek után garantáltan lehajtja a WC fedelét

Az aeroszolok számtalan fertőző betegséget, többek között a SARS-CoV-2-t, az influenzát és a norovírust is terjeszthetik – tévhit azonban, hogy ezeket csak például tüsszentéssel lehet a levegőbe juttatni. Egy friss, John P. Crimaldi, Aaron C. True, Karl G. Linden, Mark T. Hernandez, Lars T. Larson és Anna K. Pauls által végzett kutatás kimutatta ugyanis, hogy miközben a vécé tartalma a csatornába kerül, addig annak egy része valójában felfelé száll.

Mindezt persze szabad szemmel nem látjuk, így úgy hihetjük, hogy a mosdóból való távozás után egy teljesen higiénikus környezetet hagyunk magunk mögött, a valóság azonban ennél sokkal kiábrándítóbb. Az öblítés során a vécécsészéből kilövellő aeroszolok megvilágításához a kutatók egy lézert használtak, melynek segítségével ne csak azt figyelték meg, hogy mekkora mennyiségű aeroszol jut a levegőbe, hanem azt is, hogy az általánosságban milyen sebességgel halad felfelé.

A kutatást egy, az észak-amerikai nyilvános mosdókban általánosan használt vécén végezték el, amely teljesen új volt, és kizárólag csapvízzel volt megtöltve.

Fotó: Commercial toilets emit energetic and rapidly spreading aerosol plumes / Scientific Reports

Mint az az általuk készített ábrán is látható, ezek a levegőben szálló részecskék gyorsan, másodpercenként akár 2 méteres sebességgel is kilövellhetnek, oldalirányban azonban gyorsabban terjednek, mint felfelé – a 1,5 méteres magasságot körülbelül nyolc másodperc alatt érték el. A vízrészecskék többnyire hátrafelé, a hátsó fal irányába tartottak, de mozgásuk kiszámíthatatlan volt, így csak idő kérdése volt, hogy az aeroszolfelhő mikor éri el a labor mennyezetét, ahonnan már nem volt hová mennie, így lassan szétterjedt az egész térben.

Míg a legnagyobb cseppek általában másodperceken belül leülepedtek a különböző felületeken (például a csempén), addig a kisebb részecskék (az 5 mikronnál, azaz a méter egymilliomod részénél kisebb aeroszolok) percekig vagy még tovább is lebegtek a levegőben. Mint azt a kutatók hozzátették, a labor egy teljesen zárt tér volt, így például mozgó emberek sem tartózkodtak benn, akik éles körülmények között súlyosbíthatják a helyzetet, mozgásukkal ugyanis sokkal gyorsabban összekeverhetik a részecskéket.

De miért lehet ez veszélyes?

Egyrészről azért, mert egyáltalán nem higiénikus. Másrészről pedig azért, mert – mint ahogy azt korábban is említettük – a különböző aeroszolok többféle vírust is magukban hordozhatnak. A Covid–19-vírus például az úgynevezett ACE-2 receptorokhoz kapcsolódik a hámsejtek felszínén, amelyek jelen vannak a tüdőben és a tápcsatorna teljes területén egyaránt. A betegség alatt az orvosok megfigyelték, hogy nagy mennyiségű vírus ürül a széklettel, sőt még olyankor is pozitív lehet egy már gyógyultnak nyilvánított koronavírusos beteg anális tesztje, amikor az orr- és garatváladékból már nem mutatható ki a kórokozó – ilyen esetekben pedig egy felhajtott fedéllel végzett öblítés szó szerint egy koronavírus-bombává varázsolhatja vécéjét.

A levegőben szálló részecskék ráadásul nemcsak hosszabb ideig lebegnek a levegőben, hanem az orron keresztül is sokkal könnyebben juthatnak be a szervezetbe, így a tüdőbe is, ami veszélyesebbé teszi őket az emberi egészségre.

Ha valami olyasmiről van szó, amit nem látunk, könnyű úgy tenni, mintha nem is létezne. De ha egyszer megnézik ezeket a videókat, soha többé nem fognak ugyanúgy gondolni a vécéöblítésre. Azáltal, hogy drámai vizuális képeket készítünk erről a folyamatról, tanulmányunk fontos szerepet játszhat a közegészségügyi üzenetek közvetítésében is

– magyarázta John Crimaldi, a tanulmány vezető szerzője egy nyilatkozatban. A kutatásról egy látványos összegző videó is készült, melyet alább tekinthet meg:

(Borítókép: Mary Turner / Getty Images)