Középiskolások mérhették össze tudásukat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A verseny tapasztalatait és eredményeit a későbbi felvételi során is hasznosíthatják.

December 13-án középiskolások mutatták be tudományos eredményeiket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2022. évi Tudományos Diákköri Konferenciáján. A legfiatalabb előadó 10. osztályos volt.

A BME-n már középiskolások is bekapcsolódhatnak a tudományos tevékenységbe, amely a legjobbaknak Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK-) részvételi lehetőséget is jelenthet. A BME jövőre is meghirdeti a programot, a diákok 2023 tavaszán már választhatnak témát és konzulenst a BME TDK honlapján megtalálható témakörök alapján. Nem haszontalan, mert 2024-től a BME többletpontokat ad a felvételizőknek az eredményes középiskolás TDK-szereplésért.

Összesen 22 dolgozatot és előadást értékeltek a bírálóbizottságok. A legtöbb középiskolás Tudományos Diákköri projektet a BME Természettudományi Karán valósították meg. A témák között szerepelt a a csoportelmélet, a folyamatok megfordíthatatlansága, az energetika, de a 3D nyomtatás és hidromorfológiai kutatások is.

A legfiatalabb előadó még csak 10. osztályos, a többség 12. osztályosként vett részt a konferencián. Kilián Balázsné Raics Katalin, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma matematika és fizika szakos tanára szerint

fontos korán felébreszteni a diákok tudományos kíváncsiságát, és versenyhelyzetbe hozni őket. A középiskolások a megmérettetésen megtanultak szakirodalmat olvasni, kutatási témát feldolgozni, a témáról írni és előadni.

A BME a felkészítő tanárok munkáját is értékeli, a 14 éve alapított díjazási programjában eddig összesen 151 oktató részesült elismerésben. A BME Pro Progressio Alapítványának idei díjkiosztóján 11 pedagógus vett át az elismerést a Műegyetemen.

A BME olyan, középiskolásoknak szóló ösztönzőrendszert is bevezetett, melynek célja, hogy a diákokat a Műegyetem tudományos ismeretterjesztő eseményeinek látogatására sarkallja. Ezeken pontokat is tudnak szerezni a felvételihez, és hallgatóként ösztöndíjra pályázhatnak, illetve tárgyi jutalmakat is kaphatnak.

