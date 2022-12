A túl sok só növeli a stresszt

Egy új tanulmány szerint az egerek stressz-szintje megugrott, ha túl sós étrendet követtek. A mellékvesék által termelt hormon, a kortizol („stresszhormon”) szintje megnő, ha akár csak néhány hétig magas sótartalmú étrendet követnek. Az eredmények talán az emberekre is kiterjeszthetők.

Már csak pár nap, és itt a szilveszter, amikor az ivászat mellett az ételek is nagy hangsúlyt kapnak. Amennyi édeset eszünk karácsonykor, annyi sósat fogyasztunk szilveszterkor – virsli, pogácsa, malacsült, sajtos rúd és még sorolhatnánk. Mind sóbombák, amikkel nemcsak az a baj, hogy beszűkítik az ereket, hanem stresszt is okozhatnak. Lehet, hogy ezért vagyunk olyan idegesek január elsején, és nem azért, mert átaludtuk a napot, fáj a fejünk, vagy megint öregedtünk egy évet?

Az már nem újdonság, hogy a túl sós táplálkozás növelheti a szívinfarktus vagy a szélütés kockázatát, a só hozzájárul a magas vérnyomáshoz. De a Wireden megjelent új kutatási eredmények szerint a túl sós ételek növelhetik a stressz-szintet is.

Az Edinburghi Egyetem kutatói egereken kísérleteztek. Matthew Bailey, az egyetem professzora azt mondja:

Az egerek általában nem esznek sok sót, ami megkönnyíti a megváltozott étrend hatásainak vizsgálatát.

A sóbevitel és a stressz közötti összefüggés vizsgálatánál Bailey és munkatársai az egereket – két hétig vagy akár nyolc hétig – magas sótartalmú étrenddel etették, amely egyébként tipikus emberi menü volt. Amikor a kutatók az egerekből vett vérmintákat elemezték, kiderült, hogy a nagy sótartalmú étrendet követő egereknél a stresszhormon, a kortizol szintje mindig magasabb volt, mint a kontrollcsoport egereiben, akik kevesebb sómennyiséget fogyasztottak.

A vizsgálat során a kutatók szövetmintákat is vettek az egerektől, és kiderült, hogy az agyban a stresszválaszért felelős fehérjéket termelő gének aktivitása megnőtt. Ezek a hatások már rövid, két hétig tartó, magas sótartalmú étrend után jelentkeztek.

A kutatók szerint a rágcsálók eredményei kiterjeszthetők az emberekre is, de csak óvatosan, mivel bizonytalan az egerek minimális sószükségletének becslése, rövid ideig tartott a kísérlet, és az emberi sófogyasztást is alulbecsülték eddig. De azért jobb félni, mint stresszelni – együnk kevesebb sót szilveszterkor is!

