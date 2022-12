Nyolc magyar űrhajósjelöltet tesztel jelenleg a honvédség, akik közül kikerül az a négy, aki megkezdheti a tényleges űrhajóskiképzést. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos 2021. október 28-án jelentette be az űrhajós-kiválasztási eljárás, vagyis a HUNOR program (Hungarian to Orbit) megindítását.

Szijjártó Péter nemrég a magyar űrprogramról elmondta: együttműködnek az amerikai Axiom nevű céggel, amellyel együtt felküldik majd az űrbe az űrhajóst, akit 244 pályázó közül választanak ki, miután leszűkítették a több ezer jelentkező körét. Több százból választottak nyolc jelöltet, akiket jelenleg a Magyar Honvédség légiereje tesztel a kecskeméti bázison, ahol a Gripeneken végzett tesztrepülések során mérik, miképp hat rájuk az extrém gyorsulás. A következő körben négyen maradnak, akik teljes kiképzésben fognak részesülni, hogy aztán közvetlenül a repülés előtt eldőljön, ki repül az űrbe.

Ferencz Orsolya miniszteri biztos elmondta, a tervek szerint halad a HUNOR program, annak ellenére hogy egy kutató űrhajós nemzetközi űrállomásra küldése rendkívül összetett feladat.

Ez egy magyar nemzeti program, kifejezetten magyar cégek, kutatóhelyek, egyetemek fejlesztései és kísérletei lesznek a fókuszban, de a HUNOR-ban partnerünk az Európai Űrügynökség (ESA), ahogyan az amerikai Axiom Space és természetesen a NASA is – emelte ki a miniszteri biztos. Kijelentette, a program legnagyobb értéke az úgynevezett űrhajósidő, amelyet magyar honfitársunk kutatással tölthet egy egyedülálló, a Föld körül keringő laboratóriumban, azaz a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). A leendő magyar űrhajós az Európai Űrügynökség minősített asztronautája is lesz egyben, így a magyar mellett tervezett feladatai közt szerepel majd az Európai Űrügynökség kísérleteinek végrehajtása is