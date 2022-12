Sok mindent megtudtunk idén az emberi evolúcióról

Az idei év is bővelkedett tudományos szenzációkban. Az evolúció-kutatás fejlődését az orvosi-élettani Nobel-díj nyertesének munkája is jelzi, de idén derült ki az is, hogy sütötték az első halat, mikor főzték az első sört és hogy a csimpánzok rovarokkal kenegetik sebeiket.