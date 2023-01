Interaktív térképen nézheti meg, hogyan változott a Föld felszíne

Szinte bárki képes felismerni a Föld mai kinézetét – a kontinensek, óceánok és szigetek alakzatai valósággal beleégtek a szemünkbe – így ezer másik közül is rájönnénk, melyik bolygó a mi otthonunk. A Föld azonban nem mindig úgy nézett ki, ahogyan ma. A tektonikus lemezek örökös mozgásának köszönhetően folyamatos változásban van, amelyet mi magunk ugyan nem veszünk észre (hiszen szörnyen lassan történik), ha azonban visszatekintünk a bolygó 20, 50 vagy akár 500 millió évvel ezelőtti kinézetére, már nem is kis meglepetésben lehet részünk.

Ezt a változást hivatott szemléltetni egy új, teljesen interaktív térkép, melyen akár azt is megnézheti, hol helyezkedhetett el szülővárosa a dinoszauruszok idején, vagy még előtte. Az eszközt Ian Webster készítette a lemeztektonikai adatok és C.R. Scotese, a Paleomap projekt paleogeográfiai térképeinek, valamint a Google Earth segítségével.

Így vághat bele a kutakodásba

Az interaktív térkép – melyet ide kattintva érhet el – alapjáraton a 240 millió évvel ezelőtti szuperkontinens, a Pangea korszakába kalauzol el minket. A Pangea a paleozoikum és mezozoikum korszakokban létezett, különlegessége pedig, hogy a lemeztektonikai mozgások révén belőle vált ki minden mai kontinens.

Nem feltétlenül kell azonban ennél a korszaknál maradnunk, a fenti „What did Earth look like… million years ago?” feliratra kattintva ugyanis a Föld mai kinézetétől kezdve egészen a 750 millió évvel ezelőtti állapotokhoz is visszarepülhetünk – sőt mi több, a jobb felső sarokban található szűrő segítségével a bolygó bizonyos mérföldköveihez is visszaugorhatunk, olyanokhoz, mint például az első zöld algák, az első kagylók, az első szárazföldi növények, valamint az első állatok és virágok megjelenéséhez.

Ezek mellett persze a dinoszauruszok korát is tanulmányozhatjuk, a legördülő menüből néhány kattintással a triász- a jura- vagy éppen a krétakorban találhatjuk magunkat, de azt is szemügyre vehetjük, hogyan nézett ki a bolygó akkor, amikor kipusztultak a dinoszauruszok.

Nem ez a legizgalmasabb

Bár kétségtelen, hogy a korábban felsorolt funkciók is felettébb izgalmasak, a weboldal rendelkezik másik keresővel is, melyen azt követhetjük végig, hogy a mai nagyvárosok hol helyezkedtek volna el a Földön évmilliókkal ezelőtt.

Sajnos a magyar települések nem követhetőek nyomon az igazán távoli időkig, a legkorábbi beállítás 50 millió éves, akkor azonban a dinoszauroszok például már körülbelül 16 millió éve kihaltak. Aggodalomra azonban nincs ok, az olyan metropoliszok, mint például New York helyzetét, ugyanis egészen 750 millió évig is visszakövetheti, mely ugyancsak remek szórakozás lehet.

(Borítókép: Esa / Getty Images Hungary)