A Missouri State University pszichológusai egyszerű kísérletben rájöttek, hogyan éleszthető újra könnyen és gyorsan a szenvedély. A Journal of Psychophysiology folyóiratban megjelent tanulmányban 25 házas emberrel készítettek vizsgálatot, akik több mint 10 éve ismerték egymást.

A többéves párkapcsolatban élők tudják, milyen nehéz fenntartani a kezdeti szenvedélyt és szikrát, legyőzni a rutint és a mindennapok szürkeségét. Ki viszi ki a szemetet, ki megy boltba, ki hozza el a gyereket – vagyis „ki viszi át a szerelmet” az éveken, ha ilyen romboló mondatok gyengítik a legharmonikusabb kapcsolatokat is? De nem kell, hogy átengedjük nekik az irányítást és hagyjuk tönkremenni az egykor tökéletesnek indult szerelmet.

Megcsalás ellen fényképpel

Szomorú globális statisztika, hogy a házasságok már csaknem fele válással végződik, ennek oka az elhidegülés, az unalom, vagy egy harmadik fél színre lépése – ez utóbbi következhet az első kettőből is. De a kezdeti szikra nem tűnik el örökre, és a tudomány mai állása szerint újjáéleszthető. A Journal of Psychophysiology folyóiratban megjelent tanulmányban 25 házas emberrel készítettek vizsgálatot, akik átlagosan 11,9 éve ismerték partnerüket. A résztvevők maguk számoltak be házasságuk minőségéről, a meglévő vagy már elveszett rajongásról, a kötődés erősségéről.

A kísérletben 25 fényképből álló sorozatot mutattak nekik a számítógépen, minden kép egy másodpercre villant fel a képernyőn. A kellemes és semleges fotók között megbújtak a partner fényképei is, de mielőtt ez felvillant volna, egy utasítást olvashattak, ami az érzelmeiket próbálta befolyásolni, például

Gondolj a házastársad egy jó tulajdonságára! Idézd fel egy kedves tettét!

A semleges képek előtt objektív, leíró feliratot láthattak:

Ez az ember megvalósítja sárkányrepülős álmát

vagy

A bácsi a 100. születésnapját ünnepli.

Eközben a résztvevők érzelmi izgatottságának jelzőjét, az elektromos agyi aktivitás feszültségét EEG-vel rögzítették. Ezekkel az adatokkal könnyen kiderítették, mely képek indukálnak érzelmeket a képeket nézőknél.

A legnagyobb lelkesedést a társ képe váltotta ki, a kellemes képek közepesen, a semlegesek pedig minimálisan növelték az elektromos agyi aktivitás feszültségét. Ha nem kaptak érzelmi instrukciós mondatot, akkor is a házastárs képénél rajongtak a leginkább.

Tehát lehet, hogy a szenvedélyes párkapcsolat fenntartásához elég, ha egy képünk van kedvesünkről az íróasztalunkon vagy pénztárcánkban, amelyet időről időre előveszünk, és tudatosítjuk magunkban, milyen jó döntést is hoztunk anno, mikor összekötöttük vele életünket.

