Ne így kérjünk bocsánatot

A bocsánatkérés művészet, nem könnyű ugyanis eltalálni, mikor és mennyi az elég azért, hogy megbocsássanak nekünk, és véletlenül se bántsuk meg újra azt, akit szeretnénk kiengesztelni.

Hasznos trükkök

Az első és legfontosabb szabály: ha tudjuk, hogy valamiért bocsánatot kell kérnünk, ne húzzuk az időt, azonnal tegyük meg. Ha már mély levegőt vettünk, gondoljuk át, mit mondunk, a megbántam, vagy az össze vagyok törve nem jó, mert a mi érzéseinkre fókuszál, és azokat közvetíti.

A bocsáss meg, a bocsánat, a ne haragudj viszont célt érhet, mert a sértettről szól.

A megbocsátás a beszélgetőpartner érzéseire vonatkozik, és amikor bocsánatot kérünk, soha nem szabad szem elől tévesztenünk a másik ember érzéseit

– mondja Marjorie Ingall, aki Susan McCarthyval együtt írta meg a Sorry, Sorry, Sorry: The Case for Good Apologies című könyvet a bocsánatkérésről.

Ha megtaláltuk a jó formulát, rátérhetünk arra, hogy miért kérünk bocsánatot. Legyünk konkrétak, hogy a sértett érezze, tudjuk, mivel vétettünk ellene, és felelősséget vállalunk tetteinkért. A legrosszabbat kerüljük el,

ne keressünk kifogásokat, ami mentesíthet minket, ne hárítsunk, ezzel ugyanis épp ellenkező hatást érünk el a megbántottnál.

Gondoljuk át, mit mondunk, a rossz érvelés még tovább ronthat a helyzeten. Soha ne mondjuk, hogy „nyilván”, „nyilvánvalóan”, mert ha valóban így lenne, mondani sem kellene. Ugyanilyen rossz a már bocsánatot kértem, vagy a nem akartam, mert egyik sem segít a helyzeten, sőt csak tovább ronthat rajta.

Amikor bocsánatot kell kérni, a szándék sokkal kevésbé fontos, mint a szavak hatása. Tehát gondosan válasszuk meg kifejezéseinket. És azt se felejtsük el, soha nem lehetünk elkésve a bocsánatkéréssel, a

jobb későn, mint soha közmondás százszázalékosan igaz a bocsánatkérések esetében.

Ha azért nem kérünk, mert azt hisszük, már túl késő, már nem aktuális, akkor nő a legnagyobb tüske a másikban. Még a késői bocsánatkérésnek is óriási ereje van, úgyhogy bármilyen kínosnak is érezzük először, bárhogy remeg is a hangunk, tegyük meg, különben sosem tudjuk helyrehozni az elromlott kapcsolatot.

