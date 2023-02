Az első sajtgyár 1815. február 3-án nyitotta meg kapuit Svájcban Gruyères-ben, ahonnan a Gruyère-sajt is származik, de már az ókori egyiptomiak is érleltek sajtot. A középkori szerzetesek imádták, a reneszánsz tiltotta, de vajon kemény sajt-e a camambert?

Sajtot már az ókori egyiptomiak is készítettek, de igazán a középkorban kezdtek populárissá válni az európai sajtok, a francia brie, a holland gouda, az angol cheddar vagy az olasz parmezán. A sajt elkészítése, erjesztése fáradságos munka, de a technikák és a módszerek egyre egyszerűsödtek és finomodtak, és 1815. február 3-án végre elkezdte működését az első sajtgyár Svájcban, Gruyères-ben, ahonnan a Gruyère-sajt is származik. Hosszú út vezetett idáig, az első sajtkészítésre valószínűleg Kr. e. 8000 és Kr. e. 3000 között került sor véletlenül, amikor háziasították a juhokat. Feltételezések szerint a Közel-Keleten élő nomádok csodálkoztak rá arra, hogy az állati gyomorból készült tárolóba rakott tej egy idő után aludttejre és savóra bomlott.

A rómaiak is kitanulták a sajtgyártást, és mint mindent, ezt is tökélyre fejlesztették. A nagyobb római házaknál volt külön sajtkonyha, ahol képesek voltak sajtot érlelni. A középkor idején a szerzetesek voltak nagy sajtrajongók, de a reneszánsz alatt a sajt vesztett népszerűségéből, mert egészségtelennek kiáltották ki. A ma ismert és fogyasztott sajtokat, például a gorgonzolát, a cheddart, a parmezánt, a goudát vagy a camambert-t a késő középkorban vagy még később érlelték a maihoz hasonló ízűre.

Miközben Európában gyorsan terjedt a sajtkészítés tudománya, az amerikai, az afrikai és az ázsiai kontinensen csak lassan vált ismertté, az európai utazóknak hála.

A „sajtból van a Hold” ötletét 1576-ban a színdarabjairól, verseiről és közmondásgyűjteményéről ismert John Heywood angol író írta le először a Példabeszédek John Heywoodtól (The Proverbs of John Heywood) című könyvében: „A hold újsajtból van.” És ezt akkoriban sokan el is hitték.

Az első ipari termelésre kialakított gyár 1815-ben, Svájcban indult el, de az Egyesült Államok sem maradt le nagyon: Jesse Williams tejtermelő 1851-ben a saját farmján kezdett futószalagos termelésbe.

Magyarországon az első sajtüzemet Ujhelyi Imre alapította 1905-ben a Magyar Királyi Tejgazdasági Állomással és a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézettel együtt. Itt állították elő az olyan népszerű magyar sajtokat, mint az Óvári, a Vadász, a Lajta és a Pannonia. Tesztelje velünk, mennyit tud a sajtokról!

(Borítókép: Hermes Images / AGF / Universal Images Group / Getty Images)