Megéri tömni ezt a fűszert, mert javítja az agyunkat

Új tanulmány szerint a fahéj hat az emlékezetre és a tanulási képességekre, és csökkentheti a szorongásos tüneteket is. Már korábbi kutatások is kimutatták, hogy a fűszer pozitív hatással van az egészségre, gyulladásgátló, antioxidáns, rákellenes tulajdonságokkal rendelkezik, és erősítheti az immunrendszert is.

A patinás iráni Birjand Orvostudományi Egyetem kutatói most azt is felfedték, hogy a fahéjfogyasztás hatással van a memóriára és a tanulási kognitív képességekre is. A kutatók 40 tanulmányt vizsgáltak a fahéjfogyasztás tanulásra és emlékezetre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Ebből a 40-ből 33-at in vivo (élő szervezetben), 5-öt pedig in vitro (laboratóriumi körülmények között) végeztek. A tanulmányok tanulsága az volt, hogy a fahéjfogyasztás erősen pozitív hatással van a tanulásra és a memóriára.

Az in vivo vizsgálatokból az derült ki, hogy a fahéj és összetevői (fahéjsav, az eugenol és a fahéjaldehid) pozitív hatással vannak a kognitív funkciókra. Az in vitro vizsgálatokban a kutatók felfedezték, hogy a fahéj hozzáadása a sejtközeghez növeli a sejtek életképességét, miközben csökkenti az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó Tau-aggregációt és a béta-amiloidot.

A két klinikai vizsgálat fiatalok és 60 év alatti prediabéteszes felnőttek fahéjfogyasztására összpontosított. A fiatal felnőtteknek fahéjrudat kellett rágniuk a kísérletben, a prediabéteszes felnőttek 2 g fahéjjal fűszerezett fehér kenyeret fogyasztottak.

A fiatal felnőtteknél javultak a kognitív és memóriafunkciók és csökkentek a szorongásos tünetek.

A prediabéteszes résztvevők kognitív funkciói azonban nem sokat változtak a fahéjas kenyér elfogyasztása után.

Úgy tűnik tehát, a fahéj és vegyületei jótékony hatással vannak a megismerésre és a tanulásra, de további kutatásokra van szükség, amik a fahéj agyra gyakorolt hatására koncentrálnak, hogy kiderüljön, képes-e befolyásolni a kognitív károsodásokat és az agy általános állapotát.

Addig is együnk egy kis fahéjas máglyarakást, fahéjas kalácsot vagy csigát, vagy egy kanál fahéjas mézet, ami kitűnő fegyver a vírusok ellen.

(Borítókép: Matt McClain / The Washington Post / Getty Images)