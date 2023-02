Talán a telefonunkkal is leolvashatjuk lassan a ruhacímkét

A Michigani Egyetem laborjában dolgozták ki az új típusú, fotonikus szálakkal készült ruhacímkét, ami támogatja a ruhák újrahasznosítását, és több információval szolgálhat a vevőknek, eladóknak, zöldgazdaságban dolgozóknak is.

Évente körülbelül 92 millió tonna ruhát dobnak ki a világon, aminek kevesebb mint 15 százaléka kerül újrahasznosításra. Az ezt megelőző folyamat a szétválogatás, amit nagyban megnehezít az anyagok különbözősége: a szelekció nagyon energia- és időigényes. Ezért dolgozta ki a Michigani Egyetem az új, fotonikus szálakat.

Max Shtein, az egyetem anyagtudományi professzora szerint az új címke olyan, mint egy vonalkód, amivel testre szabhatjuk a szálak fotonikus tulajdonságait.

Az anyagok precíz életrajza

Az általánosan elterjedt címkék általában nem élnek addig, amíg a ruha: elhalványulnak, lekopnak, vagy levágják őket. Az új szál viszont láthatatlan, de infravörös leolvasásra alkalmas, így bármikor felfedhetjük az anyag tulajdonságait, kezelési javaslatait. Már használatban vannak infravörös válogatórendszerek, amik az anyagokat a természetben előforduló optikai jeleik alapján azonosítják. (Például a PET-palack műanyaga másképp néz ki infravörös fényben, mint a tejesdoboz műanyaga.) De a különböző textíliák optikai aláírása eltérő, és Brian Iezzi, a tanulmány vezető szerzője azt mondja:

Ezek az aláírások a kevert szövetek elterjedtsége miatt csak korlátozottan használhatók az újrahasznosítás számára.

Ha a szövet pontos összetételét akarjuk ismerni, a természetes optikai szálak nem túl precíz információkat adnak, de a fotonikus szálak igen.

A MIT Lincoln laborjában azon dolgoztak, hogy a fotonikus tulajdonságokat beépítsék egy olyan folyamatba, ami beleillik a nagyüzemi gyártásba. Az eljárás kidolgozása során egy rétegezett, akril és polikarbonát összetételű anyagot vettek. A két anyag kombinációja hajlik és megtöri a fényt, optikailag mintha színesek lennének. Ezt az anyagot felmelegítik, és egy vékony rostszálba húzzák.

Az anyagok keverékének és az előforma húzási sebességének beállításával lehet hangolni a szálakat, hogy meglegyenek a kívánt optikai tulajdonságok, és az újrahasznosítás is lehetséges legyen. A fotonikus szál drágább, mint a hagyományos textíliák, de mégis csak kicsit fog emelkedni a termék előállításának költsége.

A fotonikus szálak a kész ruhadarab csupán egy százalékát teszik ki, így csak 25 centtel növelik a termékköltséget

– véli Iezzi.

Shtein szerint a fotonikus címkék nemcsak az újrahasznosítást könnyítik meg, de abban is segítenek, hogy megtudjuk, hol és hogyan készül a ruha, és a hitelességet is ellenőrizhetjük vele – ha márkás termékről van szó. Úgy gondolja, a közel jövőben a mobiltelefonokkal is leolvashatjuk majd a fotonikus címkéket, így a vásárlók és az újrahasznosítással dolgozók számára egyaránt hasznosak lesznek.

A szabadalmat már beadták, most vizsgálják a technológia kereskedelmi forgalomba hozatalának továbbvitelét.

(Borítókép: Chris Young - PA Images / Getty Images)