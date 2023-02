Életveszélyes lehet a szobalevegő

A Nature-ben megjelent friss tanulmány a beltéri levegőszennyezés típusaira és veszélyeire hívja fel a figyelmet. A zárt tér levegője nemcsak a vírusok elszaporodásának kedvez, ahogy azt láttuk a koronavírus-járvány alatt, hanem számos súlyos betegség kiváltója is lehet.

A kültéri levegőszennyezésről már régóta köztudott, hogy rengeteg betegséget okozhat az asztmától a tüdőrákig, de a felismerés hatékony szabályozáshoz vezetett, és az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a károsanyag-kibocsátás a világ nagy részén. A beltéri levegőszennyezésről ezzel szemben lényegesen kevesebb szó esik, pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján 2020-ban 3,2 millió halálesetért felelt, ami nem sokban marad el a szennyezett kültéri levegő 3,5 millió áldozatától – írja a Nature.

Életünk nagy részét zárt terekben töltjük, mégsem figyelünk oda eléggé, milyen ennek a közösen vagy egyedül belélegzett levegőnek a minősége, pedig a koronavírus-járvány is megmutatta, komoly veszélyeket rejt a beltér.

A bent veszélyei

Zárt térben koncentráltan vannak jelen a kinti szennyezett levegő részecskéi és a légúti kórokozók, de a benti levegő minőségét rontják a fa- és széntüzelésű kályhák részecskéi, a gázkazánok nitrogén-oxidjai is.

A fűtésnél szén-monoxid, az építőanyagokból és ragasztókból formaldehid, az épületekből radon szabadulhat fel.

De nemcsak az épületek, hanem a lakberendezési tárgyak is rejtenek veszélyeket: a szövetek és a bútorok is veszélyes vegyi anyagokat bocsátanak ki, a festékek rákkeltő vegyületeket tartalmazhatnak. A régi, rosszul szellőző, nedves épületek fő veszélyforrásai a penészgombák, amelyek halálos betegségeket is okozhatnak.

Egy szennyező anyag beltéri koncentrációja öt tényezőtől függ:

forrásának méretétől,

a kültéri szennyező anyagok koncentrációjától,

a légáramlástól,

a kültéri és beltéri levegőcsere mértékétől

a tér méretétől.

De szinte ahány épület, annyi féle lehet a levegő minősége is az építési anyagoktól, szellőzéstől, használatától, éghajlattól, energiaforrásoktól, életmódtól függően.

Angliai felmérések szerint a nedves otthonok aránya örvendetes módon lecsökkent a központi fűtés szélesebb körű használatának köszönhetően, viszont sajnos megnőtt a kozmetikumok és testápolási termékek illékony szerves vegyületeinek kibocsátása beltérben. A fürdőszoba szellőztetése tehát kardinális kérdés lehet, nemcsak a potenciális penész lerakódása, hanem a vegyi anyagok keringése miatt is.

Javíthatjuk, de hogyan?

Néhány egyszerű praktikával könnyen segíthetünk a beltéri levegő minőségén: a szellőztetések csodát tehetnek, ahogy a gáztűzhely elektromosra való cserélése is. A légszűrők, légtisztítók csökkentik a beltéri káros részecskék mennyiségét.

Ha megtehetjük, cseréljük a szigetelést is,

ezzel csökkentjük a költségeket, és hatékonyabban távol tarthatjuk a kintről beáramló szennyező anyagokat.

A tudományos álláspont szerint globálisan kellene küzdeni a beltéri levegő rossz minősége ellen, de a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva, mert más problémával szembesül egy nigériai lakás lakója, egy párizsi pár a szuterénben, vagy egy Andrássy úti lakos. Ami közös, hogy mindenhol figyelni kell a beltéri levegőre is, mert számos egészségügyi kockázatot okozhat a rendszeresen beszívott mérgező benti levegő.

(Borítókép: Jair F. Coll / Bloomberg / Getty Images Hungary)