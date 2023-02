Az ágyban evésnek több hátulütője is lehet

Valakinél a lustaság és a kényelem, másoknál a hely és a bútorok hiánya miatt vált szokássá az ágyban való étkezés. Vannak, akik a lefekvés előtti nassolás hívei, mások pedig képtelenek úgy megvacsorázni, hogy közben ne indítsák el kedvenc sorozatukat a hálószobában, vagy éppen fordítva – a tévé készteti őket folyamatos evésre. Amennyiben otthon nem, a legtöbb ember már találkozott olyan ággyal, amelyre ráfekve a morzsák azonnal szúrni kezdték a bőrét, vagy már első ránézésre elárulta rendetlen gazdáját a lepedőn és az ágyneműhuzaton virító paradicsomszósz vagy csokifolt.

A megszokásokat ugyan nehéz levetkőzni, a különböző ágytakaróknak és tálcáknak köszönhetően mindez mára komolyabb koszolódás nélkül is megtehető, így az ágyba vitt pirítós sem okoz minden esetben fejfájást a reggeli elfogyasztását követően. Vagy mégis?

Mit mondanak a szakemberek, szabad, vagy nem szabad az ágyban enni?

Nem az a kérdés, hogy szabad-e

Abban meg lehet egyezni, bármennyire is körültekintő vagy óvatos az ember, elkerülhetetlen, hogy az ágyban való evéskor ételmorzsa kerüljön a fekvőhelyünkre. Ez azonban nem csak az ágyneműt és a matracot szennyezi be, hanem egyben egy büfét is nyit a hátborzongató csúszómászóknak, amelyek előszeretettel csapnak le a kósza ételdarabokra.

Így nem is az a kérdés, hogy szabad-e az ágyban lakmározni, hanem az, hogy érdemes-e az alvóhelyünkre csábítani ezeket az élősködőket és kártevőket, amelyek az egész otthonunkat megfertőzhetik – írja a Huffpost.

A maradék élelmiszerekből vagy kiömlött italokból származó szennyeződések emellett a baktériumok és gombák táptalajai lehetnek.

Emiatt, ha nem megfelelő, vízhatlan anyaggal van letakarva az ágy, akkor olyan makacs, ragadós foltok kerülnek az ágyneműre, és a matracra, amelyektől soha nem tud teljesen megszabadulni. Ezek aztán odacsábíthatják a rágcsálókat, élősködőket, hangyákat, csótányokat és más bogarakat – így nem csak saját magának, de azoknak is tálcán kínálja fel a vacsorát.

Azt természetesen a kutatók és életmódtanácsadók sem zárják ki, hogy egyáltalán nem szabad az ágyban étkezni, azonban vannak kifejezetten olyan ételek, amelyek fogyasztása kicsit sem ajánlott a matracon, így érdemes ezeket nekünk is tiltólistára tennünk.

Reméljük, mindenkinél elfogyott az utolsó zacskó csipsz

Lehet, hogy elsőre apró részletnek tűnik, de amikor az ágyban eszik az ember, általában nem abban az ülő pozícióban étkezik, mint a vacsoraasztalnál. Bár az adott pillanatban ez komfortosnak tűnik, kényelmetlen helyzetbe hozza az emésztőrendszert, hiszen a fekve evés nem támogatja a perisztaltikát. Mindez emésztési zavarokhoz vagy savas reflux kialakulásának a kockázatát eredményezheti, ami hosszútávon komolyan megkeserítheti az ember életét, ráadásul gyomorégést is okozhat.

Minél több az elfogyasztott étel, annál kevesebb A minőségi alvás.

Az ágyban evésnek káros pszichológiai hatása is van. Minél gyakrabban eszik az ember az ágyban, a teste annál inkább társítja ezt a helyszínt az alváson kívüli más tevékenységekhez. Ez lehet akár a Netflix nézése a laptopon, a közösségi média görgetése, vagy számos más tevékenység, amelyet evés közben végez. Mindezek megzavarhatják az alváshoz kötött szokásait, így idővel a matracot és a párnát egy jó éjszakai pihenés helyett más tevékenységekhez társítja majd, ami által az éjszakái is álmatlanná válhatnak.

A matracon való étkezés egyben a túlevés melegágya. Ha könyvet olvasunk vagy filmet nézünk közben, még mielőtt észrevennénk, máris sokkal többet ettünk, mint amennyit alapból elfogyasztottunk volna. A lefekvés előtti túlevés ezért súlygyarapodáshoz és megnövekedett vércukorszinthez vezethet, és ha mindez rendszeresen megesik, szinte elkerülhetetlen az elhízás.

A leves és a tészta a tiltólista élén

Egy friss kutatás szerint ugyan a felnőttek kétharmada megengedi magának, hogy az ágyban étkezzen, még náluk is vannak olyan ételek, amelyek nem jelenhetnek meg a hálószobában – a megkérdezettek a levesek, a tészták és a zsíros, rántott ételekre is nemet mondanak az ágyban.

A St. Pierre pékmárka megbízásából a OnePoll által végzett tanulmányban a résztvevők 52 százaléka vallotta be, hogy nem tudja teljes mértékben élvezni az ágyban evést, mert túlságosan aggódik az okozott rendetlenség és piszok miatt, míg 34 százalékuk egyáltalán nem eszik a fekhelyén. Az ágyban való étkezést részben vagy teljesen támogatók azonban egyaránt egyetértenek abban, hogy

a gyümölcsök, fagylaltok, csokoládék fogyaszthatók az ágyban

– derült ki a 2000 fő bevonásával végzett felmérésből. A New York Post által szemlézett kutatás szerint a megkérdezettek 26 százaléka amiatt dönt az ágyban való étkezés mellett, mert egyszerűen lusta, míg a megkérdezettek 44 százaléka úgy véli, ez igazán romantikus tevékenység.

Döntsön bármi miatt is amellett az ember, hogy az ágyban eszik, a kutatás résztvevőinek kétharmada már járt úgy, hogy a matracon való nyammogás miatt kénytelen volt a szennyesbe dobni az ágyneműt, míg felük már szólított fel valakit arra, hogy ne a hálószobában morzsázzon.

A hálószobai étkezőn is van kiskapu

Természetesen nem kell lemondanunk mindenféleképpen az ágyba vitt reggelikről, vagy sorozatnézés közben történő vacsorázásról. Érthető, hogy mennyire csábító nassolni egy filmnézős estén, így aztán nem hibáztatható az sem, aki nem szeretne lemondani erről a szokásról. Azonban, ha már az ágyba visszük az ételt, érdemes néhány tanácsot megfogadni, az állandó szalvéta-kéztörlő-tálca szentháromság mellett.

A gyakran vagy állandóan a lepedőn étkezőknek ajánlott egy vízálló matrac, vagy vízhatlan matracvédő beszerzése, így egy esetleges kaja-baleset sem teszi tönkre az ágyat, és a nyugodt pihenést sem. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megvédje matracát a kiömlött üdítők, levesek, szószok szennyeződésétől, hiszen ezek szükség esetén jóval könnyebben is tisztíthatók – ráadásul az izzadástól, a poratkáktól és a különböző allergénektől is megkímélhetjük magunkat.

Emellett természetesen érdemes az ágyneműt és a lepedőt is rövidebb időnként tisztítani, mint alapvetően – azoknak, akik nem étkeznek az ágyban, ajánlott hetente kimosni, akik viszont az ágyban vacsoráznak, három naponta legalább meg kellene ejteni ezt. Nem szabad megfeledkezni az állandó, alapos porszívózásról és felmosásról sem, így jó eséllyel elkerülhetjük a kártevők és élősködők megjelenését.

(Borítókép: Vlad Dmytrenko / Getty Images Hungary)