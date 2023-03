Több mint 15 centit nőttek a dél-koreaiak

Egy dél-koreai nő átlagos magassága száz évvel ezelőtt 1,42 méter volt, ami kevésnek tűnhet ma már, de régen mindenki alacsonyabb volt, viszont a dél-koreaiak extra növekedést produkáltak az elmúlt száz év alatt.

A Vox szerint a tudósok már évek óta vizsgálják, hogy mi befolyásolja a magasságot. Elsősorban a genetika és a környezet szerepét tanulmányozzák, és eddig arra jutottak, mind a két tényező hat arra, hogy ki mekkorára nő. A régóta bevett tudományos magyarázat szerint a gének tehetnek arról, hogy kamaszkorban milyen maximális növekedést érhetünk el. De ennek ellentmond a dél-koreaiak példája, akik néhány évtized alatt annyira felpörgették országukat, hogy meg is nőttek.

Óriás leszel, csak dél-koreai

A történelem során az emberek magassága nem változott ugrásszerűen, kivéve az elmúlt száz évet, amikor a jobb táplálkozás, a vitaminok, a jólét minden nép átlagmagasságát megnövelte. Egy brit katonákon az első világháború idején végzett tanulmány azt találta, a jobb táplálkozás és az egészségesebb környezet felnőttkorban észrevehető magasságkülönbséghez vezetett.

Ikertanulmányokból az derült ki, hogy a magasságkülönbségek körülbelül 20 százaléka a környezetnek tudható be.

Dél-Koreában egyértelműen a környezet hatott a lakosok magasságára, a 20. század elején a körülmények még korántsem voltak rózsásak, az ország szegény volt, a lakosság nélkülözött. De néhány évtized alatt drasztikus gazdasági és társadalmi fejlődés következett be.

Az ország egy főre jutó GDP-je a hatvanas évekbeli 158 dollárról 2021-re körülbelül 35 000 dollárra nőtt (a Világbank adatai szerint), az élelmiszer-ellátás az 1961-es körülbelül 2100 kalóriáról 2013-ra 3300 kalóriára nőtt. Arról nem is beszélve, hogy az észak-koreaiak nem nőttek ilyen jelentős mértékben, noha a két ország, ha emlékszünk még, a 20. század közepéig egy államot alkotott. Új politikai rendszer, új gazdaság és új centiméterek köszöntöttek a dél-koreaiakra.

De mi a dél-koreai titok?

Ha a tendencia folytatódik, a dél-koreaiak le fogják előzni a híresen magas hollandokat is, de mi áll a hazánkkal majdnem azonos méretű ország sikerének hátterében? Egyrészt a természet és a technológia összekapcsolódása, a modern és a hagyományos szoros szimbiózisa. A dél-koreaiak tisztelik tradícióikat, és az ősi gyógymódokat, stílusokat, világnézetet beépítik a modern és fejlett világ szemléletébe. Folyamatosan arra törekszenek, hogy kényelmesebb, élhetőbb környezetet teremtsenek maguknak, nem véletlenül náluk fejlesztették az első tervezett okosvárost, Songdot. Az innovációba, kutatásokba való befektetés folyamatos, támogatják a zöldtörekvéseket, de a sikerhez az is nagyban hozzájárul, hogy itt dolgoznak a legtöbbet az emberek, hetente akár 68 órát is.

A dél-koreai robotizáció világelső: 10 000 munkahelyre 710 robot jut, ráadásul az ő internetük a leggyorsabb. De hihetetlenül megugrott a várható élettartam is: hét év múlva az átlagos élethossz akár 90 év is lehet, ami az egészséges táplálkozással (sok zöldség, tofu, forrásvíz) is összefüggésben áll – a dél-koreaiak testtömegindexe a legalacsonyabb a világon.

Vagyis ha sokáig szeretnénk élni, és magasak kívánunk lenni, együnk rengeteg zöldséget, fejlesszük robotjainkat, és dolgozzunk sokat!

(Borítókép: Simon Shin / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)