A patkányoknál bevált, embereken is hatékony lehet a citrom

Patkánykísérletekből derült ki, hogy a citrom nanorészecskéi megakadályozzák a vesekövek kialakulását. Hongzhi Qiao, a Nanjingi Kínai Orvostudományi Egyetem gyógyszerésze szerint a módszer az embereknél is beválhat.

A citromlé egy jól ismert házi gyógymód a vesekövekre, amik akkor keletkeznek, amikor az ásványi anyagok kikristályosodnak és összegyűlnek a vesében. A kövek a húgyutakban leülepedhetnek, megsérthetik a szöveteket, ami rettenetesen fájdalmas is lehet. A hát, a test oldalsó része, az alsó has mind hasogathat a vesekövek miatt. Bár vannak már gyógyszeres kezelések is a vesekövek ellen, sok embernek muszáj műtétnek alávetni magát, hogy eltávolítsák a köveket.

De mi is a vesekő?

Néhány évvel ezelőtti geobiológiai kutatásokból kiderült, hogy a vesekő ugyanolyan, mint a természetben található ásványok. Bruce Fouke, az Urbana-Champaign-i Illinoisi Egyetem kutatója általában ásványokkal dolgozik, de interdiszciplináris kutatócsoportjával a veseköveket vizsgálták ásványtani szempontból.

A vesekövek általában kalciumból és oxalátból állnak, amelyek diófélékben, rebarbarában, répában és más élelmiszerekben találhatók. Az ultraibolya fény a kövek vékony rétegein színes ásványi, és drágaköveknek látszó részleteket tárt fel. Az árnyalatok sokasága szerves anyagokból – mikrobákból, vesesejtekből és az általuk termelt vegyi anyagokból – származik, amelyek az ásványi rétegekben rekedtek. Fouke azt mondja:

Nem tudni, hogy tíz emberből egyet miért érint a fájdalmas vesekő. De a kő szerkezetének és kémiájának jobb megértése olyan kezelésekhez vezethet, amelyek segítik a vesét, hogy visszatérjen az apró kövek normál növekedési módjához, de aztán feloldja azokat, hogy ne növekedjenek újra.

A tudósok már korábban is tudták, hogy a citromsav képes megkötni a köveket alkotó ásványi anyagokat. De citromlevet inni senki legszebb álmaiban nem szerepel: a sav marja a fogakat, fogászati problémákat okozhat. Úgyhogy Qiao és munkatársai más összetevőket kerestek, amelyek segíthetnek megelőzni a vesekő kialakulását.

Az olyan ehető gyógynövényekben, mint a ginzeng, a grépfrút és a pitypang, a tudóscsapat extracelluláris vezikulaszerű nanorészecskéket, zsírral, fehérjével és DNS-t tartalmazó molekulákkal megtöltött apró tasakokat talált.

Ezek a nanorészecskék a citromlében is ott vannak, Qiao és munkatársai megállapították, hogy a részecskék lelassították a kőképződést, meggátolták a kristályok kialakulását. Valószínűleg úgy, hogy puhítják a köveket, és nem engedik összeállni őket.

(Borítókép: Getty Images)