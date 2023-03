Miért lehet veszélyes a wellnessezés?

Egy mikrobiológus elhűlt, amikor felmérte, mi minden között áztatjuk magunkat a wellnessfürdők, uszodák, gyógymedencék vizében. Az elszaporodó organizmusok komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak: bőrirritációt, gasztroenteritiszt, legionárius betegséget.

Mióta világ a világ, szeretjük a fürdőket, kellemes hobbink a vízben áztatni magunkat, a meleg gőzben kilazítani, illetve regenerálni testünk és elménk. A pezsgő és meleg vizes fürdőket terápiás célokra használják reuma vagy ízületi porckopás esetén, mert a meleg víz kitágítja az ereket, ellazítja az izmokat, és enyhíti az ízületek fájdalmát.

Maga a mocsár!

A fürdőzésnek azonban nem csak áldásos hatásai vannak, mivel a bőrünkön minden lerakódik a víz szennyeződéseiből. Primrose Freestone mikrobiológus kimutatta– most kapaszkodjunk meg! –, hogy székletdarabkák, szabad szemmel láthatatlan baktériumok, vírusok és gombák tobzódnak körülöttünk, belélegezzük és le is nyelhetjük őket.

Az otthoni pezsgőfürdők mikrobiológiai szempontból viszonylag biztonságosak, de a nyilvános fürdőkben sok vendég általában nem tartja be a higiéniai előírásokat (például nem tusol le a mártózás előtt), és a víz kezelése sem mindig megfelelő. A szennyezett víz állapota annál rosszabb, minél többen használják: a széklet, az izzadság, a vizelet kering, amik tápanyagként szolgálnak a baktériumok számára, így csodálatos szaporodásnak indulhatnak – ha a fürdőtulajdonosok nem cserélik rendszeresen és sűrűn a vizet.

Az elszaporodó organizmusok komoly egészségügyi problémákat is okozhatnak: bőrirritációt (viszketés), gasztroenteritiszt (hasmenés, hányás), szem-, fül- és torokfertőzéseket, legionárius betegséget. Éppen a mikrobiológiai biztonság érdekében a legtöbb vizet keringtető pezsgőfürdőben olyan szűrők vannak, amik felfogják a mikrobákat, és a vizet is baktériumelpusztító szerekkel kezelik – klórral, brómmal vagy más fertőtlenítőszerekkel.

De minden jóban van valami rossz: mivel ezek mérgezők, irritációt is kiválthatnak, úgyhogy a fürdőzés után ugyanúgy érdemes lezuhanyozni, ahogy előtte.

A legveszélyesebb kórokozók az E. coli, a Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa és a Legionella pneumophila. Ezek bélfertőzéseket, hasmenést, vérmérgezést, bőrfertőzéseket, húgyúti és légúti fertőzéseket okozhatnak. A Legionella baktériumok rendszeresen előfordulnak a pezsgőfürdők gőzében található vízcseppekben, ennek a szennyezett gőznek a belélegzése halálos tüdőgyulladást is okozhat. A fertőzés kockázata olyan nagy, hogy az Egyesült Államok Járványügyi Központja már ajánlásokat tett közzé a védekezésről.

Ha tisztában vagyunk a kockázatokkal, talán kedvünk támad ellenőrizni, mennyire biztonságos a fürdő vize, és ebben segíthetnek nekünk az árulkodó jelek: ha a vizelet és más testnedvek összekeverednek a fürdővíz fertőtlenítésére használt klórral, irritáló szagú oldat keletkezik, amitől fájhat a szemünk. És persze minél több testnedv kering a vízben, annál erősebb lesz a szúrós szag. Ebben az esetben a fürdő feltehetően nem tartalmaz elég fertőtlenítőszert, viszont túl sok benne a baktérium. Ha nagyon erős a kellemetlen szag, érdemes kihagyni a mártózást, még ha tisztának is tűnik a víz – idővel úgyis zavarossá válik, de azt nem érdemes megvárni.

