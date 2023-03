Hogy lehet feldolgozni egy tömegszerencsétlenséget?

A szombati tömegbaleset utáni sokkhatásról, a traumafeldolgozásról és a megküzdési módszerekről kérdeztük dr. Hollósy-Vadász Gábor pszichológust.

Dr. Hollósy-Vadász kérdésünkre elmondta, nem mindenki ugyanúgy dolgoz fel egy ilyen eseményt.

A személyiség, a megküzdési mechanizmusok, de a körülmények is jelentősen befolyásolják, hogy hogy éljük meg és hogy élünk vele tovább. Ha nem egyedül ültünk az autóban, a félelemhez és a sokkhoz hozzájárul még a féltés is. Ha fizikai sérülés is történt, tartós elváltozás, akkor is másképp dolgozzuk fel, mint ha »csak« szemlélők vagyunk.