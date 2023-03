Mi segít a másnapos egereken, ami az embereknél is működhet?

A Proceedings of the National Academy of Sciences egyik 2016-os számában megjelent tanulmány szerint a metabolikus szerepéről ismert fibroblaszt növekedési hormon nemcsak a májban, de a csecsemőmirigyben is termelődik. Már 7 évvel ezelőtt kiderült, hogy a májból származó metabolikus hormon javítja az inzulinérzékenységet, és meghosszabbítja az egerek élettartamát. A Texas Southwestern Egyetem kutatóinak új tanulmánya szerint azonban nemcsak erre szolgálhat, hanem a másnaposság ellen is hatásos fegyver lehet – és ezt megint az egerek bizonyították.

Az FGF21 méregtelenítésre képes a neuronok közvetlen aktiválásával, így szabályozza az izgalmat és az éberséget

– írták az egérkísérletek következtetéseként.

A tanulmány szerint az emberi szervezetben a máj is termel FGF21 hormont, de ha megsokszorozzuk ezt a természetesen létrejövő mennyiséget, az hatásos lehet az alkohol hatásainak kompenzálására.

A hormon úgy fejti ki mérgezésgátló hatását, hogy közvetlenül aktiválja a neuronokat a locus coeruleus agyterületen, ez szabályozza az ébrenlétet és az éberséget. Az agy noradrenerg neuronjai segítik az idegrendszer szabályozását, ez hozzájárulhat az FGF21 hormon hatásához.

Egerek és emberek

A kutatócsoport bódító adag etanolt, egyértékű telített alkoholt – ami az egyik legrégibb és legelterjedtebb tudatmódosító – adott az egereknek, amelyek normál mennyiségű FGF21-et termeltek. Körülbelül egy órával később, amikor a részeg egerek eszméletlenül hevertek a nagy laboratóriumi buli után, néhányan közülük nagyobb FGF21 hormoninjekciót kaptak. A szerencsések a többi egérhez képest kétszer olyan gyorsan kijózanodtak, és a koordinációjukat is könnyebben visszanyerték.

50 százalékkal csökkent az idő, amire mind a hím, mind a nőstény egereknek szükségük volt a részegségben kibillent fej- és testhelyzetek reflexeinek helyreállítására.

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az FGF21 májból az agyba jutása épp azért fontos, hogy megakadályozza az etanol által kiváltott mérgezést, és gyógyszerészetileg működhet az akut alkoholmérgezés, eszméletvesztés, mozgáskorlátozottság kezelésére.

FGF21-injekció adható az akut alkoholmérgezésben szenvedő kórházi betegeknek, de még további kutatásokra van szükség a biztonságos felhasználásig.

Nem ez az egyetlen közelmúltbeli áttörés az alkohol hatásainak korlátozásában. Decemberben a Kaliforniai Egyetem egyik tanulmánya megállapította, hogy egy Naltrexon nevű tabletta bevétele egy órával az ivás előtt „jelentősen csökkentheti” az ital iránti vágyat.

A gyógyszer az endorfinok blokkolásával képes minimalizálni az alkoholfogyasztás során keletkező boldog érzéseket.

