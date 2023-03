A visszataszító diéta, ami még ma is hódít

A 19. századi galandféreg-diéta még ma is felkapott. Emlegetik a Kardashian lányok, a féreg kapható a neten, és állítólag mexikói klinikákon is alávethetjük magunk a parazita kilóbomlasztó hatásainak. De honnan ered, és miért nagyon veszélyes ez a szervezetünkben is meglévő élősködő?

A 19. századi viktoriánus korszak elképesztő szépségtrendeket futtatott fel. Mivel az eszményi nő hihetetlenül sápadt, rózsás arcú, vérvörös ajkú és darázsderekú volt, a szépségipar virágzott, hogy a nőket hozzásegítse ehhez a vámpírlányos külsőhöz. Mi mindent tettek az ideál eléréséért? Hát nem maradtak el a mai őrültségektől.

Viktoriánus bolondságok

Az arzénos fürdés mindennapos volt, mivel a méreg sápasztotta és áttetszővé tette a bőrt, az ultrafeszes fűzők 40 centiméterig húzták be a derekat, a szemfestékekben higany, az alapozókban ólom volt sápasztásilag – az akkori szépségideálnak megfelelően. Az abszurditás egyébként nem csak a nő külső ápolásában jelentkezett, a Shadows from the Walls of Death című 1874-es könyvecske majdnem száz arzénos tapétamintát tartalmaz. Ha hozzáérünk, bele is halhatunk. A könyv Dr. Robert M. Kedzie kémiaprofesszor munkája, és az akkoriban élénk színei miatt elterjedt mérgező tapéta veszélyeire akarja felhívni a figyelmet. Az eredeti 100 példányból csak négy maradt meg, mert a legtöbb könyvtár amiatt aggódott, hogy megmérgezi a kölcsönzőket, és megsemmisítette köteteit.

Egy viktoriánus fogyási trükk még ma is fel-felbukkan a nők között, pedig nem tartozik a leggusztábbak közé: a galandféreg-diéta. Ez a hosszú állat a beleinkben él, de rosszul átsütött hús fogyasztásával vagy széklet gyomorba kerülésével elszaporodik, és bajt is okozhat. A 19. századi nők, ha fogyni akartak, bevetették a hasmenést okozó férget, mivel a viktoriánus eszmék szépségkalauza, a The Ugly-Girl Papers 1874-ben azt hangoztatta:

A nő kötelessége szépnek lenni, de ne hagyjuk el úgy az asztalt, hogy még éhesek vagyunk.

Karcsúnak kellett maradni, tehát felbukkantak a galandférgek, csak az eltávolításukra kellett kitalálni valamit, ezért kísérleteztek a galandféreg kicsalogatásával, például valamelyik testnyílás közelébe tettek egy tál tejet, és várták, hogy a féreg a szagra előbukkanjon. De ez nem mindig vált be.

A galandféreg-történetben az az igazán ijesztő, hogy nem maradt meg a poros történelemkönyvek lapjain, rengeteg online oldalon érdeklődnek ma is a hatékonyságáról, de érdekes történetek keringenek mexikói klinikákról is, ahol állítólag néhány ezer dollárért kérhetnek ilyen kezelést a páciensek.

A hírességek közül Maria Callasról terjedt el, hogy a féreggel diétázik, de valószínűleg ez nem volt igaz, lehetett fertőzése, amit csak véletlenül kaphatott el; ahogy a mexikói klinikák is csak legendák, és nem a valóság főszereplői.

Kortárs féreghasználók

A Google-keresés rengeteg találatot mutat blogokra, oldalakra, de itt derül ki az is, hogy csalók és megtévesztett diétázók keringenek a galandféreg körül. Még a reality-tévésztár, Khloe Kardashian is utalt arra, hogy bárcsak lenne egy galandféreg a Keeping Up With the Kardashians című valóságshow-ban. Ennek apropóján írt cikket a Vice a galandférgekről, ahol Dr. Ana Flisser parazitológus és vezető galandféreg-kutató azt mondja,

azért próbálkoznak sokan galandférgekkel, mert a hit szerint felfalja a kalóriákat, talán van is hatása, de mégis szörnyű ötlet. A férgek alultápláltságot és vérszegénységet is okozhatnak, ráadásul még csak nem is garantálják a fogyást.

Azt mondja, a galandférgek gyakran bejutnak az agyba, és cisztákat képeznek. Ez görcsrohamokat, szemkárosodást, kognitív problémákat okozhat. Másrészt a féreg elszívja a vitaminokat a szervezetből, például a B 12 -t, ami beteges külsőt eredményezhet, plusz a szervezet fertőzésre adott immunválasza folyadék felhalmozódásához vezet a hasban, vagyis hiába is fogyunk, a hasunk nagy lesz.

Flisser szerint nagyon nehéz megtalálni azt a fajta állati eredetű galandférget, amely a belekben él, és segít a fogyásban (állandóan friss, nyers steaket kellene enni). A halakban található galandférgek szintén okozhatnak fogyást, de egyéb kellemetlen szövődményeket is.